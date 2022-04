Zdroj: Netflix.com/Old Enough! Dvojročné deti plnia ČUDNÉ ÚLOHY: Bizarná reality šou na Netflixe vyvolala rozpačité reakcie Dvojročné dieťa ide samo na nákup, štvorročné zas do mesta niečo vybaviť za rodičov. Japonská relácia vyvolala vlnu reakcií. Pozitívnych aj negatívnych. 13. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Japonskú reality šou Old Enough!, v českom preklade Už jsme veľký, priniesla divákom streamovacia služba Netflix. V Japonsku sa formát teší veľkej obľube a je považovaný za zábavu pre celú rodinu. V krajine je program doslova legendou, vysiela sa už neuveriteľných 30 rokov.

Samotní vo veľkom svete

Podstatou celej šou je, že rodičia posielajú svoje malé deti do mesta nakúpiť či niečo vybaviť. Celkom samotné. V šou vystupujú deti od dvoch do šiestich rokov. „Dlhodobo veľmi obľúbená reality šou z Japonska, v ktorej sledujeme malé deti, ako idú prvý raz v živote niečo samy vybaviť,“ uvádza Netflix v anotácii k programu.

V prvej sérii nachádzame napríklad diel o len dvojročnom chlapčekovi, ktorý má bez pomoci zájsť do mesta na nákup. V inom príbehu vyráža do ulíc urozprávané trojročné dievčatko. Jeho úlohou je vyzdvihnúť fotoalbum. Malá slečna sa však sama so sebou zakecia tak, že v polovici cesty zabudne, na čo bola do mesta vyslaná.

Niektoré deti svoju úlohu splnia bravúrne, iné čosi popletú, zatúlajú sa, alebo domov z obchodu prinesú niečo celkom iné, než mali. To sú situácie, ktoré majú diváka pobaviť. Deti po celý čas sleduje skrytá kamera.

Rozpačité reakcie

Zatiaľ čo v domácom Japonsku sa seriál teší veľkej obľube, zvyšok sveta naň reaguje rôzne. Každopádne, šou nezostala bez odozvy a na sociálnych sieťach sa o nej hovorí.

Viacero užívateľov na Twitteri ju odporúča s tým, že je roztomilá, dojemná a zábavná. „Plakala som od dojatia skoro pri každej epizóde. Tento formát by sa mohol natáčať aj u nás,“ píše jedna z fanúšičiek série.

Nie všetky ohlasy sú ale pozitívne. Niektorí ľudia sa pohoršujú nad tým, že vypustiť deti samotné do veľkomesta je nebezpečné a situácie, do ktorých sa dostávajú, pre ne musia byť v ich veku stresujúce.

V Japonsku je to inak

Novinár Henry Grabar, ktorý sa venuje mestským témam, doprave a životnému prostrediu, vo svojom stĺpčeku pre portál Slate tvrdí, že na vec sa treba pozrieť komplexne. Americkí diváci podľa neho môžu situácie zo seriálu vnímať inak, keďže v ich zemi by rodičia za takéto konanie mohli byť vyšetrovaní úradmi. Každá krajina je však podľa neho špecifická. V Japonsku chodí veľa detí do škôl v iných štvrtiach po vlastných a bez sprievodu.

„Samozrejme, že dvojročné deti nechodia pre svojich rodičov veci vybavovať samotné. Komická premisa seriálu ale zveličuje skutočnosť o japonskej spoločnosti – deti v Japonsku dostávajú veľkú mieru nezávislosti už od útleho veku,“ píše Grabar.

Portál LadBible tiež zdôrazňuje, že nakrúcanie prebieha za vysokých bezpečnostných opatrení. Cesty, ktorými sa deti vydávajú, sú určené a kontrolované rodičmi aj štábom. Deti sú po celý čas sledované a susedia v okolí sú o nakrúcaní informovaní, aby nespanikárili pri pohľade na deti bez dozoru a nezalarmovali políciu.

