Zdroj: Facebook.com/Wonders Of Egypt Egypťania neverili vlastným očiam: V Hurghade nasnežilo! Rovnako aj v Saudskej Arábii Niektoré arabské krajiny sa nestačili čudovať. Na prelome rokov zasiahlo tieto oblasti chladné počasie, ktoré so sebou prinieslo aj sneženie. 4. január 2022 ELA Zo zahraničia

Na prelome rokov zavítal do niektorých arabských krajín sneh. Môže za to zatečenie studeného vzduchu od severu, ktorý priniesol nepriaznivé počasie do viacerých arabských krajín. Do niektorých oblastí prišlo najchladnejšie počasie za uplynulých 10 rokov. Vyčíňali silné búrky a dokonca aj snežilo, informuje portál iMeteo.sk.

Sneženie zasiahlo aj Hurghadu

Nový rok priniesol vzácne sneženie aj do zvyčajne slnečného egyptského letoviska Hurghada pri Červenom mori. Ulice po vyčíňaní počasia zostali vyľudnené a s vrstvou čerstvého snehu. Diaľnica Ras Ghareb-Hurghada pozdĺž Červeného mora bola dočasne uzavretá pre zlé počasie, čo vytváralo dlhé kolóny.

Cez víkend bol uzavretý aj prístav Nuweiba na južnom Sinaji a ďalšie hlavné cesty. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že búrlivé počasie v Egypte od štvrtkovej noci si vyžiadalo tri obete a 13 zranených. V Hurghade napadol sneh po 10 rokoch.

Nasnežilo aj v Saudskej Arábii

Nový rok začal so snehom aj na severozápade Saudskej Arábie. V oblasti hôr napadlo niekoľko centimetrov čerstvého snehu.

Po snežení navštívili horské oblasti mnohí ľudia z Tabuku, čo vytváralo kolóny. Niektorí sa vybrali z ešte väčšej diaľky a za bielou nádherou prešli stovky kilometrov. Preto museli byť prístupové cesty uzavreté pre preplnenosť.

Sneženie je síce v týchto oblastiach výnimočné, ale nie nezvyčajné. Január patrí k najchladnejším mesiacom a pri vhodných podmienkach sa aj v týchto, typicky teplých krajinách môže vytvoriť snehová pokrývka.