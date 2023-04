Zdroj: TASR/Henrich Mišovič , TASR/Martin Baumann El Nino prinesie do Európy rekordné teploty: Budú to najextrémnejšie HORÚČAVY v histórii! Svet by mohol čeliť novému priemernému teplotnému rekordu koncom tohto roka alebo v roku 2024. 21. apríl 2023 ELA Správy Rôzne

21. apríl 2023 ELA Správy Rôzne El Nino prinesie do Európy rekordné teploty: Budú to najextrémnejšie HORÚČAVY v histórii! Svet by mohol čeliť novému priemernému teplotnému rekordu koncom tohto roka alebo v roku 2024.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič , TASR/Martin Baumann

To, čo už začiatkom tohto roka predpovedali meteorológovia a klimatológovia, sa teraz už takmer naisto naplní. Európe v lete hrozia extrémne vysoké teploty a nepríjemné suchá. Meteorológovia už sú si istí, že južná oscilácia vstupuje do teplej fázy zvanej El Niño.

Extrémne horúčavy

Na vrchol sa dostane v polovici roka a jej dopady majú byť intenzívne aj v zime. Jav El Niño sa už v rovníkovej oblasti formuje a od leta sa výrazne zintenzívni, čo bude mať za následok extrémne horúčavy, varujú odborníci z Copernicus Climate Change Service.

Po siedmich rokoch končí jej studená fáza La Niña a pozvoľna nastupuje jej horúci náprotivok El Niño.

Európa to pocíti už čoskoro, počas blížiacich sa letných mesiacov, upozornil odborný portál Severe Weather.

Priemerná teplota podľa Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) vzrastie o dva stupne Celzia. „El Niño sa dostane na vrchol. Čím táto udalosť bude silnejšia, tým bude intenzívnejšie jej premietnutie do podoby počasia,“ vysvetlili meteorológovia.

„Domnievame sa, že rok 2024 bude pravdepodobne najteplejším rokom v histórii. Je nepravdepodobné, že by súčasná La Niña pokračovala štvrtý rok. Aj malý prejav El Niño by mal stačiť na rekordnú globálnu teplotu,“ uviedli odborníci z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.

Zasiahne aj Európu

Naposledy El Niño spôsobil „neznesiteľné“ horúčavy v roku 2016. Tie vtedy priniesli nielen sucho, ale v niektorých regiónoch dokonca vyvolali záplavy. Vysoké teploty ľuďom spôsobovali vážne zdravotné komplikácie a mnohé úmrtia.

„Modely ukazujú na vyššie teploty oproti normálu,“ uviedli odborníci. Najvyšší skok sa očakáva v strednej Európe a na juhu Talianska, najmä Sardínii.

Konkrétna podoba vplyvu premeny v južnej oscilácii sa bude ešte spresňovať, podotkli meteorológovia. Letný vrchol ale predpokladá aj americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA).

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk