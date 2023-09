Zdroj: Facebook.com/ELÁN Elán zverejnil posledný rozhovor s Vašom Patejdlom: Veril, že sa dožije osemdesiatky... Členovia legendárnej skupiny Elán pripravili pre svojich fanúšikov príjemné prekvapenie. Zverejnili totiž posledný rozhovor so zakladajúcim členom kapely Vašom Patejdlom. 25. september 2023 Magazín

25. september 2023 Magazín Elán zverejnil posledný rozhovor s Vašom Patejdlom: Veril, že sa dožije osemdesiatky... Členovia legendárnej skupiny Elán pripravili pre svojich fanúšikov príjemné prekvapenie. Zverejnili totiž posledný rozhovor so zakladajúcim členom kapely Vašom Patejdlom.

Populárna skupina na sociálnej sieti zverejnila takmer 20-minútový rozhovor s Vašom Patejdlom, ktorý doposiaľ nebol ešte nikde uverejnený. Vašo odpovedal na rôzne otázky ešte koncom marca a pozastavil sa aj pri tom, kedy a ako plánoval oslavovať sedemdesiatku.

„Ja som taký proti oslavám, ale keďže je Jožo o dva týždne mladší a plánujeme spoločnú oslavu v rámci koncertu, čiže by sme sedemdesiatku oslávili spoločne,“ povedal Vašo, ktorý sa toho nedožil. Sedemdesiat rokov by mal v októbri 2024.

Pred niečo vyše mesiacom totiž obletela celé Slovensko aj Česko šokujúca správa o smrti legendárneho hudobníka. „S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že v sobotu 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl,“ napísali vtedy Elánisti na Facebooku.

Krutá hra osudu zasiahla do života Vaša, ktorý o živote hovoril aj v rozhovore. „Žijem svoj sen a v určitom veku som sa naučil byť dôchodca. Snažím sa byť aktívny, chodím do fitka a dôležité je, aby tá hlava stále pracovala. Uvedomujem si, život je konečný, čo som si pred desiatimi rokmi neuvedomoval. Snažím sa všetko robiť preto, aby som vstúpil nielen do klubu sedemdesiatnikov, ale aj osemdesiatnikov…“ povedal. Žiaľ, nestalo sa tak…

Celý rozhovor si môžete pozrieť TU.

Zdroj: Dnes24.sk