25. september 2023 Zo zahraničia Ženu vyľakal veľký RACHOT: Strechu domu jej prerazil kus ľadu, ktorý odpadol z LIETADLA Keď žena išla skontrolovať, čo sa to deje v podkroví, zostala šokovaná. Strechu jej zničil veľký kus ľadu, ktorý spadol z lietadla.

Britka Carla George začula silnú ranu. Pôvodne si myslela, že sa jej iba niečo prevrátilo v podkroví, no keď to išla preskúmať, objavila veľkú dieru v streche a obrovský kus ľadu ležiaci na podlahe.

Nepríjemný pohľad

„Išla som do podkrovia a všade som videla ľad. Bola som poriadne zmätená, odkiaľ sa tam nabral. Bolo to ako z filmu. Bola som v šoku. Sused zazvonil a vraví mi, či viem, že mám v streche dieru. Myslela som si, že to bol výbuch,“ povedala 45-ročná Britka, ktorá okamžite zavolala hasičov.

Ako informoval portál Mirror, ľad pravdepodobne odpadol z lietadla, ktoré sa blížilo na pristátie na letisku v Heathrow.

Strechu sa podarilo provizórne opraviť a žena teraz čaká na vyčíslenie škody. Sama Carla odhaduje, že opravy budú stáť približne 14-tisíc eur, ktoré by však malo kryť poistenie.

Ako sa to mohlo stať?

Úrad civilného letectva potvrdil, že každoročne evidujú približne 25 incidentov, kedy kus ľadu odpadne z prelietavajúceho lietadla.

„Podľa mňa bude najpravdepodob­nejším scenárom voda v podvozkovom priestore. Keď lietadlo vzlietlo, voda sa premenila na ľad a pri lete z výšky 35-tisíc stôp dopadla ako ľadový blok,“ nechal sa počuť vyslúžilý kapitán Concordu John Hutchinson, podľa ktorého ľad mohol odpadnúť v momente, keď lietadlo počas pristávania vysunulo podvozok.

