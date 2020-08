7. august 2020 ELA Rôzne Európu čaká vlna horúčav. Pripravte sa na +34 °C aj u nás + VÍKENDOVÁ predpoveď

Po dňoch ochladenia je tu návrat vysokých teplôt. Už v piatok na väčšine územia Slovenska horúco. Platia aj výstrahy

Zdroj: TASR

Pred víkendom sa teplota môže na niektorých miestach dosiahnuť popoludní 33 až 34 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal na piatok výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

Výstrahy pred horúčavami

Výstrahy predbežne platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, viaceré okresy Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja a okresy Humenné a Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji.

„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uvádza SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia od 12.00 do 17.00 h.

V západnej a strednej Európe sa dlhodobo črtá na veľmi teplé počasie. Tepelná vlna a stabilné počasie by mali pretrvávať aj v priebehu budúceho týždňa.

Horúčavy zasiahnu Európu

Najväčšie horúčavy budú pretrvávať najmä v západnej Európe. V piatok bude najteplejšie nad Francúzskom, Beneluxom a vo Veľkej Británii.

Veľmi teplo bude aj v strednej Európe. V Čechách očakávajú teploty do +33 °C, v Maďarsku dokonca teploty môžu atakovať +37 °C. Na Slovensku očakávame, že v nasledujúcich dňoch teploty môžu vystúpiť na +34 °C, pričom najteplejšie bude najmä v okolí Bratislavy a na Podunajskej nížine.

Horúce letné počasie by malo pretrvať aj počas budúceho týždňa, kedy teploty budú na mnohých miestach presahovať hranicu +30 °C.

Sobota

Jasno až polooblačno, cez deň ojedinele zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Veľmi teplo.

Bratislava: Jasno až polooblačno. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 32 až 34 °C. Prevažne slabý vietor.

Stred: Jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v severnej časti výnimočne prehánky. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 34, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 28 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 20 °C. Prevažne slabý vietor.

Východ: Jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Popoludní v severnej časti výnimočne prehánky. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 34, na Hornom Spiši väčšinou okolo 28 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 20 °C. Prevažne slabý, miestami severovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Nedeľa

Jasno až polooblačno, cez deň miestami aj zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Teplo. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach miestami okolo 13 °C.

Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami okolo 27 °C. V noci slabý, cez deň miestami severný až severovýchodný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Západ: Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 19 až 16 a najvyššie denné 29 až 32 stupňov C. Stred: Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 13 a najvyššie denné 27 až 31 stupňov C. Východ: Malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 18 až 14 a najvyššie denné 27 až 31 stupňov C.

Ilustračné foto

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: iMeteo.sk