27. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Európu sa rýchlo šíri vysoko INFEKČNÝ vírus! Spôsobuje prudké hnačky a zvracanie Krajiny naprieč Európou hlásia šírenie vírusu, ktorý spôsobuje poriadne zdravotné problémy.

Európou sa začal šíriť nepríjemný vírus. Reč je o norovíruse, ktorý napríklad v Spojenom kráľovstve naberá na obrátkach. Denník Mirror informoval, že počet prípadov je aktuálne o 75 percent vyšší, než je zvyčajné.

Úrady už Britov vyzvali, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia, nakoľko vírus je vysoko nákazlivý.

Ochorenie spôsobuje záchvaty zvracania a hnačiek. V niektorých prípadoch má nakazený človek horúčky a bolesť hlavy a končatín, pričom vírus v tele vydrží aj niekoľko týždňov. Britská zdravotnícka organizácia vydala niekoľko odporúčaní, ktorými sa dá nákaze predísť.

Ako sa nenakaziť?

V prvom rade je to vyhýbanie sa ľuďom, ktorí vykazujú náznaky ochorenia. Nemali by ste sa dotýkať povrchov a predmetov, ktorých sa nakazený človek mohol dotknúť. V žiadnom prípade by potom vaše ruky nemali prísť do kontaktu s ústami. Rovnako by ste sa mali vyhnúť spoločnému vareniu s infikovaným človekom. Aj v tomto prípade sa preventívne odporúča pravidelné umývanie rúk teplou vodou. „Toto je najlepší spôsob, ako zastaviť šírenie norovírusu, pretože alkoholové gély na ruky vírus nezabíjajú,“ píše Mirror.

Zabúdať netreba ani na dôkladnú dezinfekciu domácnosti prostriedkami na báze bielidla. Oblečenie by ste mali prať pri 60 stupňoch a ak je to možné, mali by ste používať jednorazové rukavice.

Stovky nakazených na festivale

Koncom apríla zaznamenali veľký problém aj v Nemecku. V meste Stuttgart sa vyše 300 ľudí nakazilo vírusom na miestnom festivale. Všetci zvracali a mali hnačky, pričom sa ukázalo, že navštívili rovnaký stan. Informoval o tom denník Bild.

Nevyhýba sa ani Slovensku

Norovírus je mimoriadne nákazlivý a rýchlo sa šíri. Príznaky síce zvyčajne netrvajú dlho, no sú veľmi intenzívne.

Pred niekoľkými týždňami dokonca epidémiu norovírusu zaznamenali v Bánovciach nad Bebravou. Ohnisko nákazy bolo v zariadení spoločného stravovania, ochorenie sa rozšírilo i do ďalších okresov.

„Pôvodcom nákazy je zariadenie spoločného stravovania, ide o veľkú vývarovňu, ktorá pripravuje približne 2 000 jedál. V inkriminovanej dobe to bolo približne 2 200 jedál a z tohto počtu máme približne 500 chorých,“ povedala regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

„Pacienti mali ťažkosti ako zvracanie, hnačky, u pár prípadov sa vyskytla zvýšená teplota, celková slabosť, malátnosť, došlo tam i k dehydratácii. Neboli to ťažké stavy. Niektorí zamestnanci z firiem museli vyhľadať lekára,“ ozrejmila regionálna hygienička.

Firma podľa zistení RÚVZ vydáva podľa nej pokrmy do približne desiatich zariadení. „RÚVZ nariadil opatrenia. Prevádzka sa uzatvorila a nariadilo sa čistenie, dezinfekcia, vyšetrenie všetkých zamestnancov, aby sme vylúčili, či tam nejde o ďalšiu baktériu,“ doplnila Bučková.

Nákaza sa podľa nej rozšírila i do susedných okresov, ide tak o nadregionálnu epidémiu. Prípady evidovali hygienici i v okresoch Topoľčany, Partizánske, Trenčín a Nové Mesto nad Váhom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/TASR