4. marec 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne Evka vyrába nádherné hračky: Šikovnými rukami uháčkuje Macka Uška či Wednesday, FOTO Pre Evu z Prešova nie je problém vlastnými rukami vytvoriť legendárne animované či inak známe postavičky. Momentálne ju zamestnáva ošiaľ Wednesday Addams.

Postavičky vo forme bábok vznikajú šikovnými rukami Prešovčanky Evy Bacherovej prevažne háčkovaním, sem-tam v kombinácii s vyšívaním, prípadne šitím. To, koľko času strávi nad jednou zo známych rozprávkových postavičiek, záleží od náročnosti, veľkosti a od druhu materiálu. Viac pre Dnes24.sk prezradila v rozhovore.

„Tejto záľube sa venujem zväčša len po večeroch popri rodine, práci a domácnosti. Ak je postavička o niečo komplikovanejšia, jej výroba môže trvať aj dva týždne,“ prezradila na úvod rozhovoru Prešovčanka Eva.

Priadza z každej skrine

Okrem základnej sady, ako sú rôzne veľkosti a druhy háčikov, ihiel, duté vlákno na výplň, nite, korálky, gombíky, stužky, bezpečnostné očká, krížiky, hrkálky či umelé vlásky, potrebuje k háčkovaniu aj širokú škálu priadzí rôzneho zloženia či farebných odtieňov.

„Niekedy mám pocit, že priadza sa na mňa "díva“ už z každej skrine, ktorú otvorím a zisťujem, že stále je jej málo. Keď práve takýto odtieň, či priadzu, ktorá by sa mi hodila nemám, tak sa ju snažím hneď objednať a vyhovieť požiadavkám želajúcich," prezradila s úsmevom.

Kreativitu majú v rodine

Eva priznáva, že vyrábať niečo také nie je len tak.

Človek k tomu potrebuje veľa trpezlivosti a chuť učiť sa niečo nové. Ona sama sa to učila len cez internet a stalo sa, že to obnášalo aj veľa párania a začínania úplne nanovo.

„Musíte mať k tomu vzťah a len tak ľahko sa nevzdávať. Tú kreativitu a umelecké cítenie však máme čiastočne v rodine, keďže mamka niekedy tiež krásne plietla, babka háčkovala rôzne obrúsky na stoly, sesternica nádherne maľuje, ďalšia zas pletie z prútia krásne vence či škriatkov. U mňa to prišlo, až keď som ostala na materskej dovolenke s mojou dcérkou a asi som vtedy nevedela, čo s "voľným“ časom," smeje sa sympatická umelkyňa.

Nikdy nebola ten typ, čo sedí pri TV len tak so založenými rukami. A tak to začala smerovať týmto štýlom. Ešte teraz sa smeje, že vymenila šípky za háčik. Predtým sa totiž dlhé roky venovala so svojou „polovičkou“ elektronickým šípkam a chodili na turnaje po celom Slovensku.

Ako to začalo

Vráťme sa však k tvorbe, Eva začínala postupne vytvárať čelenky, čiapočky, papučky, šáliky, dečky, šatky a asi až po dvoch rokoch ju kamarátka oslovila, či by jej mohla vytvoriť chobotničku pre novorodeniatko.

„A potom sa to nejako rozbehlo, bábiky, rôzne zvieratká a rozprávkové postavičky. Viaceré som pred tvorením ani nepoznala. Háčkovaniu sa venujem už asi sedem rokov. Z väčšej časti je to tvorba pre rodinu, kamarátov a známych na želanie, či len tak pre potešenie a na pamiatku. Ale sem-tam, väčšinou práve na odporúčanie známych, sa mi ozvú i cudzí ľudia, ktorí chcú potešiť svoje malé i väčšie zlatíčka,“ prezradila ďalej.

Pod rukami ožívajú legendy

Vo svojom portfóliu má viacero známych tvárí ako teraz mimoriadne populárnu Wednesday Addams či legendárneho Macka Uška. Zaujímalo nás, ktorá postavička bola doteraz najnáročnejšia na tvorbu?

„Ak vás táto tvorba baví a napĺňa, popasujete sa s každou výzvou. Mám ich rada, pretože každá ma posúva vpred. Wednesday je náročnejšia na detaily, jej tvorba je o čosi zdĺhavejšia, no ak máte k tomu postup, tak sa to dá. Veľa návodov na tieto háčkované vecičky nájdem na internete, niektoré autorské návody sa dajú i zakúpiť, ako Macko Uško. Náročnejšia je tvorba bez návodu, len podľa obrázka,“ vysvetľuje ďalej Eva a priznáva, že vtedy je to neraz v štýle „pokus-omyl“.

Nastalo potom nejedno páranie a škrtanie si vo svojom vlastnom návode. Takto tvorila aj svojho prvého rozprávkového hrdinu Booba pre bývalého kolegu.

Mala reštauráciu

Vždy pre známeho či kolegov vytvorila podľa požiadavky to, čo si priali. Vznikli tak aj Filmárik a Filmuška, Maťko a Kubko či iné originálne postavičky z kresieb.

Ešte zopár večerov sa nudiť určite nebude, pravidelne pracuje na spomínanej podobizni Wednesday, čakajú ju pri tomto dnešnom ošiali aj ďalšie tri. Eva kedysi dávno chvíľu pôsobila v ČR a v Taliansku a celkovo si prešla rôznymi odvetviami.

„Mala som svoju reštauráciu v Prešove, päť rokov som pôsobila aj v bankovej oblasti, chvíľu pri vlakoch ako vlakvedúca a timlíder a momentálne už štyri roky pôsobím na pošte za priehradkou. Tvorba s háčikom je len moja záľuba, moja vášeň. Najväčšou odmenou je pre mňa obrovská radosť detičiek z nového obľúbeného kamaráta, ktorý ostane niekedy aj na celý život,“ dodala na záver Eva.

Jej výrobky a tvorbu si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

