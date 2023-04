Zdroj: TASR/Martin Baumann Exhibícia nabitá LEGENDAMI: Príde aj miláčik Slafkovský, vyskúša streľbu z BUFETU! Okrem úspešných hokejistov sa na exhibícii zúčastnia aj známi futbalisti či populárni herci. 24. apríl 2023 Šport Hokej

24. apríl 2023

Exhibícia nabitá LEGENDAMI: Príde aj miláčik Slafkovský, vyskúša streľbu z BUFETU! Okrem úspešných hokejistov sa na exhibícii zúčastnia aj známi futbalisti či populárni herci.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na exhibícii „All Star legendy“ sa okrem bývalých slovenských hokejistov a osobností predstaví aj Juraj Slafkovský. Jeho účasť potvrdili v pondelok organizátori podujatia, ktoré sa uskutoční 30. apríla na Zimnom štadióne v Banskom Bystrici.

Streľba z bufetu

Útočník Montrealu Canadiens si na akcii vyskúša skutočnú streľbu z bufetu ako jednu z viacerých súťaží zručností. O finálnych zostavách sa rozhodne v sobotňajšom drafte. Okrem úspešných hokejistov sa na exhibícii zúčastnia aj známi futbalisti či populárni herci.

„Nomináciu do All Star legiend tvorí bezpochyby najkompletnejšia zostava osobností za posledné roky,“ uviedol organizátor podujatia Richard Lintner. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hokejový zápas, súťaže zručností aj špeciálnu streľbu z bufetu la Juraj Slafkovský. „Nikdy som neuvažoval, aké je to strieľať z ozajstného bufetu, ale verím, že to bude zábava. Teším sa na to,“ uviedol najvyššie draftovaný Slovák.

Hviezdni kapitáni

Na podujatí nebude chýbať ani strelec zlatého gólu na MS 2002 v Göteborgu. „Teším sa na zápas, zaplnenú arénu aj stretnutie s mojimi dobrými kamarátmi,“ uviedol v tlačovej správe Peter Bondra. „Brankári to majú vždy počas exhibície najťažšie, pretože sa nezvykne zodpovedne brániť. Ja však urobím všetko pre to, aby bola moja bránka zamurovaná,“ pridal sa Ján Lašák.

Hokejové legendy povedú s kapitánskymi céčkami herci Marek Fašiang a Filip Tůma. Obaja kapitáni si počas sobotňajšieho draftu vyskladajú zostavy, s ktorými nastúpia na nedeľňajšiu hokejovú exhibíciu v Banskej Bystrici.

