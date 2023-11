Zdroj: Pixabay.com , Youtube.com/Michael Knowles Exorcista varuje pred TÝMTO produktom: Niektoré obchody ho predávajú ako bežnú stolovú hru! "Nemal by sa považovať za nevinnú zábavu," upozorňuje exorcista na produkt, ktorý sa predáva ako klasická spoločenská hra. 3. november 2023 TOS Lifestyle

3. november 2023 TOS Lifestyle Exorcista varuje pred TÝMTO produktom: Niektoré obchody ho predávajú ako bežnú stolovú hru! "Nemal by sa považovať za nevinnú zábavu," upozorňuje exorcista na produkt, ktorý sa predáva ako klasická spoločenská hra.

„Anjeli, démoni, duchovia a duše existujú a môžu mať vplyv na náš život,“ uviedol pre Fox News americký kňaz-exorcista Dan Reehil. Exorcizmus je špecifická forma modlitby, ktorú katolícka cirkev používa na vyháňanie diabla z posadnutého človeka. Široká verejnosť tento pojem skreslene pozná najmä z hororových filmov.

"Pri posadnutí sa démon alebo démoni fyzicky zmocňujú tela človeka a využívajú jeho schopnosti,“ vysvetľuje kňaz.

Ouija dosky

Podľa jeho slov sú pokusy o okultné praktiky, ako je napríklad snaha o kontaktovanie mŕtvych prostredníctvom dosky, resp. tabuľky Ouija spôsobom, ako sa neúmyselne otvoriť démonickému vplyvu.

"Démoni klamú a vydávajú sa za mŕtvych ľudí. Keď požiadate prostredníctvom takejto dosky o informácie o zosnulom človeku alebo k životnému rozhodnutiu, radi sa začlenia do vášho života. Používanie dosky Ouija je pozvanie démona do života, či už to má ten človek v úmysle alebo nie,“ varuje exorcista.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Predávané ako hra

Dosky Ouija sa dostali do sveta ako spoločenská hra na konci 19. storočia, ale história takýchto dosiek siaha oveľa hlbšie. Dnes vlastní originálny patent spoločnosť Hasbro, ktorá sa špecializuje na hračky a hry a tento produkt predáva ako spôsob komunikácie so „svetom duchov“.

„Vstúpte do tajomného a mystifikačného sveta s tabuľou Ouija! Vy máte otázky a duchovný svet má odpovede- záhadná tabuľa Ouija je spôsob, ako ich získať,“ uvádza webstránka spoločnosti.

V tom, že dosky Ouija sa predávajú ako stolová hra či dokonca ako hračka, vidí exorcista problém. „Hoci je to propagované ako hra, má to ďaleko od toho. Je to skôr forma veštenia," zdôraznil.

Sfilmovaný prípad

Klasická verzia Ouiji sa skladá z plochej dosky, na ktorej sú vyznačené písmená abecedy, čísla od 0 do 9, slová „áno“ a „nie“ v horných rohoch a slovo „zbohom“ v dolnej časti. Tabuľka je doplnená planžetou v tvare slzy. Použiť by ju súčasne mali aspoň dvaja, ktorí umiestnia svoje prsty na planžetu a potom sledujú ako sa planžeta pohybuje medzi písmenami, číslami a slovami.

Pre Fox News exorcista uviedol, že osobne videl šesť prípadov posadnutia, ktoré pramenili práve z používania dosky Ouija.

Tým najznámejším je však prípad, ktorý bol sfilmovaný a výsledkom je jeden z najznámejších hororov všetkých čias, Exorcista z roku 1973. Aj keď vo filme, ktorý sa však podľa predstaviteľov katolíckej cirkvi zásadne líši od reality, je posadnuté dievčatko, v skutočnosti bol posadnutý diablom anonymný chlapec známy pod pseudonymom Roland Doe.

Ouija je stále predmetom diskusií a katolícka cirkev v tom má jasno. Druhá strana o nej hovorí ako o nevinnej zábave.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk