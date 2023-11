Kontroverzný nápad vyvolal veľké vášne: Univerzita chce ZMENIŤ názov VIANOC!

Európsky univerzitný inštitút vo Fiesole hovorí o potrebe zmeniť názov Vianoc. Jedným z návrhov na nový názov je Zimný festival.

Školu navštevujú študenti z rôznych kútov sveta a jedno z jej ustanovení hovorí o pláne pre etnickú a rasovú rovnosť. O zmene názvu Vianoc na pôde univerzity sa zatiaľ len diskutuje a podľa talianskych médií s odkazom na predstaviteľov univerzity zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

Pochopiteľne, dosah by to mohlo mať len na materiály a komunitu v rámci tejto univerzity. Na škole by sa nekonali napríklad vianočné trhy či vianočný večierok. Napriek tomu táto myšlienka vyvolala vášnivé reakcie, najmä politikov. Drvivá väčšina ju odmieta.