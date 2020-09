12. september 2020 Milan Hanzel Magazín Lifestyle EXPERTKA ZARINA hodnotí televíznu anketu: Ktorá žena na párty žiarila aj ako 63-ročná?

Pred pár dňami sme boli svedkami prestížneho odovzdávania cien Osobnosť televíznej obrazovky (OTO), ktorú vysielala RTVS. Mrkli sme sa na pár dám!

Zdroj: Instagram.com/rebeccajusth , Dnes24.sk , Instagram.com/anketaoto

Galavečer bol jednou z prvých spoločenských udalostí, ktorej sa po dlhej dobe mohli zúčastniť aj diváci a prominentní hostia. Ktoré dámy na OTO-vi svojimi róbami zabodovali a ktoré to, naopak, po dlhšej pauze prehnali?

Do parády si ich zobrala známa stylistka a módna návrhárka Zarina Šimkovič!

Dominika Mirgová

Dominika stavila na klasiku a spravila dobre. Pôvodne svadobné šaty, zapožičané zo známeho svadobného salónu pôsobili veľmi elegantne a efektne. V spojení s Dominikinou ženskou figúrou bola speváčka neprehliadnuteľná. Jedna z najlepších rób, ktorá vyzdvihla dôležitosť tohto krásneho večera.

Adela Vinczeová

Už zopár rokov spolupracuje so známou slovenskou návrhárkou, ktorá ju oblieka na dôležité podujatia. Preto nie je prekvapením, že aj na prestížne odovzdávanie cien OTO zvolila outfit z jej dielne. V tvorbe návrhárky cítiť jednoznačný rukopis, aký môžeme vidieť aj na šatách Adely. Delenie a riasenie šiat, ktoré vytvára ženské tvary, minimalizmus a čistota. To je to pravé orechové pre Adelu. Oceňujem aj detail v podobe zvýrazneného pleca, aj keď pre mňa osobne pôsobil skôr rušivo.

Rebecca Justh

Dizajnérka sa aj vo svojich 63 rokoch môže popýšiť postavou, ktoré by jej mnohé, aj mladé, ženy závideli. Už sme si zvykli, že Rebecca svojimi outfitmi rada šokuje a inak to nebolo ani teraz. Šaty s výrazným dekoltom určite mnohým ľuďom vyrazili dych a určite by ich použitie stálo za zváženie aj pri mladších ročníkoch.

Mariana Ďurianová

Stavila na šaty minimalistického strihu v jasnej zelenej farbe, v ktorých na pódiu zažiarila. Strih zvýraznil jej ženské krivky. Outfit doladený jemnou retiazkou vo vlasoch pôsobil pompéznym, priam antickým dojmom. Jediným rušivým prvkom boli aplikácie na šatách v oblasti pása a pliec, ktoré pôsobili lacným dojmom a šatám skôr uškodili.

Sima Martausová

Sima pôsobí ako éterická žena a tomu vždy prispôsobí aj svoju vizáž a výber šiat. Inak tomu nebolo ani túto sobotu, kedy zvolila bielu róbu s jemným kvetovaným vzorom, ktorý pôsobil folklórnym dojmom. Celkovo bola veľmi prirodzená. Jemne rozpustené vlasy a nenápadný make-up. Myslím, že celkový look vystihol osobnosť speváčky. Jediné, čo pôsobilo trochu netradične, bolo až neprirodzene veľké rúško, ktoré jej zakrývalo polovicu tváre.

