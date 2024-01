6. január 2024 ELA Krimi Exposlankyňa o ZAVRAŽDENEJ Patrícii: Robila mi zo života PEKLO, bola chorá alkoholička! Každá minca má dve strany. Aj vražda. S týmito slovami začína exposlankyňa národnej rady Monika Kozelová odkrývať pozadie otrasnej vraždy v Bratislavy, aká nemá v histórii Slovenska obdobu.

Zdroj: Polícia Slovenskej republiky , TASR/Jakub Kotian

Vo štvrtok našli kriminalisti v Bratislave v jednom z bytov na Prievozskej ulici zohavené telo 48-ročnej Patrície, ktorá bola zavraždená mimoriadne brutálnym spôsobom. Policajti našli jej telo rozrezané. Na zemi malo byť položené vedro s jej orgánmi a vedľa tela ležalo vyrezané srdce.

Nebohá sa živila ako čašníčka. Z bytu, v ktorom žila s kuchárom Jozefom, bolo údajne často počuť partnerské hádky. Svoje zrejme zohral aj alkohol.

Vyšetrovateľ dnes (6. januára) obvinil 47-ročného Jozefa H. z Bratislavy z trestného činu vraždy v prípade úmrtia ženy v bratislavskom byte. Zároveň bol v tejto súvislosti spracovaný návrh na jeho väzobné stíhanie.

Susedia prežívali peklo

Ako sa ukázalo, jednou zo susediek Patrície bola bývalá poslankyňa Národnej rady Monika Kozelová, ktorá sa do parlamentu dostala za stranu Igora Matoviča OĽANO (dnes hnutie Slovensko)

Kozelová sa rozhodla prehovoriť na sociálnej sieti o tom, aké peklo pri Patrícii ako susedia zažívali. Na Facebooku zverejnila dva statusy a potvrdila, že bola závislá na alkohole.

„Hneď na úvod musím povedať, že toto sa nemalo stať. A rozhodne nie takýmto zverským spôsobom,“ začala svoje rozprávanie s tým, že ju v súvislosti s tragédiou čaká výsluch. Kozelová detailne opisuje, aké psychicky náročné bolo spolunažívanie so zavraždenou dlhé roky.

Ťažká alkoholička

„Zároveň chcem odkázať Novému času, že ich fantastický titulok “Susedia prehovorili” je síce fasa, akurát tu so susedou netušíme, s kým hovorili, lebo písať o Patrícii, že bola milá a ochotná pomôcť je z kategórie sci-fi. Asi hovorili na diaľku vzdušnou cestou s Colombovou ženou,“ neodpustila si uštipačne exposlankyňa.

Ďalej približuje, že s Patríciou mala kvôli jej vyčíňaniu často spory a nebola jediná. „Bola chorá a potrebovala liečenie. Bola ťažká alkoholička. Za dvanásť rokov, čo bývala nado mnou, som ju triezvu videla dvakrát, a to v skorých ranných hodinách, keď som išla do práce.“

Zbierali ju zo schodov

Podľa Kozelovej bola Patrícia často agresívna, pravidelne opitá a údajne svojim susedom nadávala a trieskala na dvere. Noc čo noc sa kvôli nej susedia ani nevyspali, keďže hulákala. Do bytu si vraj vodila štamgastov a vtedy to bola doslova bujaré peklo. Nebohá bola podľa jej slov ťažká alkoholička a nevedeli si s ňou rady.

„Asi trikrát som ju zbierala zo schodov pri vchode, čo nebola v stave ani vyliezť k sebe domov, zbierali sme ju aj na medziposchodiach s rozsypanými vecami ráno, keď sme išli do práce. Prípadne sme jej zbierali roztratené veci a vzorne sme ich ukladali za dvere jej pavlače,“ pokračuje expolitička. Ako dodáva, nepomohla ani polícia, keďže byt mala Patrícia vo vlastníctve.

„Ani policajti nepomohli, lebo sa nevedeli dostať cez pavlačové dvere. Náš barák je starý a steny boli naozaj tenké. Takže chorý sused, ktorý chodil na dialýzu a býval z jednej strany jej bytu sa odsťahoval,“ opisuje katastrofické roky Kozelová.

Po rokoch promiskuitného života sa k Patrícii nasťahoval kuchár Jožko, ktorý je dnes obvinený z vraždy. Kozelová o pár hodín neskôr zverejnila druhú časť svojej výpovede na sociálnej sieti a rozplieta pozadie ich spolužitia.

Život s Jožkom

Kuchár Jozef mal podľa exposlankyne na ich spoločný život najprv pozitívny vplyv. Trvalo to však iba dva mesiace. Do bytu nad ňou prestali chodiť opilci a susedia nemuseli znášať hluk. No potom prišla prvá hádka a potom so vygradovalo. Neskôr už začalo vzduchom lietať sklo a ťažké predmety. Po upozornení, aby sa upokojili, sa situácia ešte zhoršila.

„Bola tak jedna v noci a keď to trvalo hodnú chvíľu, vyšla som na pavlač. V niektorých oknách v okolitých domoch už stáli ľudia a kričali nech Už držia hubu. No kovbojka. Po čase to ustálo a my sme konečne mohli ísť spať, len sme netušili, že to bol začiatok,“ opisuje Kozelová.

Ozajstné peklo začala Kozelová žiť po tom, ako sa stala poslankyňou.

„Najskôr mi do schránky hádzala výhražné papieriky, potom mi schránku zdemolovala a dokonca ma dvakrát chcela napadnúť aj fyzicky. Najhoršie to bolo počas lockdownu,“ píše ďalej bývalá poslankyňa.

Slovné útoky sa stupňovali, Patrícia sa vraj mala Kozelovej vyhrážať smrťou. Potom sa k nej podľa jej slov pridal aj Jozef.

„Poslednýkrát som Ju videla deň pred Vianocami a na moje obrovské počudovanie mi prvýkrát v živote zaželala Veselé Vianoce. A ja jej,“ uzatvára svoj pohľad na život so zavraždenou susedou Kozelová.

Zdroj: Dnes24.sk