25. august 2023 Zo zahraničia Exprezident Donald Trump vo väzení! Svet obletela jeho policajná FOTKA Bývalý prezident USA Donald Trump sa vydal úradom. Vznikla fotka, akú nemá žiadny americký exprezident.

Úrady v meste Atlanta v americkom štáte Georgia zverejnili v noci na piatok fotografiu exprezidenta USA Donalda Trumpa, zhotovenú vo väznici v okrese Fulton pre policajné účely po jeho formálnom zatknutí. Ide o vôbec prvú policajnú fotografiu bývalého prezidenta Spojených štátov v histórii. TASR informuje podľa agentúr AFP, AP a DPA.

Vážne obvinenia

Fotografia vznikla po tom, čo Trumpa vo štvrtok formálne zatkli vo väznici v Atlante v súvislosti s obvineniami z pokusu zvrátiť výsledky volieb v tomto americkom štáte v roku 2020.

Trumpovu fotografiu zverejnil médiám úrad tamojšieho šerifa, píše DPA.

Prepustený na kauciu

Exprezident USA, ktorý sa v budúcoročných voľbách plánuje opätovne uchádzať o znovuzvolenie, vo štvrtok priletel do Atlanty, kde ho vo väznici v okrese Fulton formálne zatkli. Po zhruba 20 minútach, počas ktorých vznikla aj spomínaná policajná fotografia, Trump budovu väznice opustil a odletel späť domov do New Jersey.

Výška jeho kaucie bola stanovená na 200-tisíc eur.

Trumpa začiatkom minulého týždňa v Georgii obžalovali z vydierania a celého radu volebných podvodov. Došlo k tomu po rozsiahlom vyšetrovaní jeho snáh zvrátiť volebnú porážku v tomto štáte. Obžalovaných bolo aj ďalších 18 ľudí vrátane bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Marka Meadowsa a Trumpovho bývalého osobného právnika Rudyho Giulianiho, ktorý sa prihlásil v atlantskej väznici už v stredu.

Trump svoje formálne zatknutie označil za „výsmech spravodlivosti“ a trestné stíhanie v prípade zvrátenia volebných výsledkov v Georgii za „zasahovanie do volieb“, píše AFP.

