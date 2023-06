Zdroj: Facebook.com/Chuck Norris Fanúšikovia sú sklamaní: Chuck Norris na Slovensko NEPRÍDE, čo sa stalo? Legendárny akčný hrdina mal byť lákadlom jedného z letných festivalov. Ten však o rok odložili. 26. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

26. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Fanúšikovia sú sklamaní: Chuck Norris na Slovensko NEPRÍDE, čo sa stalo? Legendárny akčný hrdina mal byť lákadlom jedného z letných festivalov. Ten však o rok odložili.

Známy americký drsňák Chuck Norris pred niekoľkými mesiacmi potvrdil, že sa chystá na návštevu Slovenska. Mal byť čestným hosťom festivalu Orion v Žiline. „Budem na festivale Orion v Žiline na Slovensku. Teším sa na vás!“ napísal ešte koncom apríla na Facebooku.

Návšteva Chucka Norrisa sa však nekoná, rovnako ako ani celý festival. Smutnú správu uverejnili organizátori na sociálnej sieti. Dôvodom má byť nepriazeň počasia.

„Vzhľadom na nečakané komplikácie ohľadne účasti jedného z hlavných interpretov a veľmi vysokej pravdepodobnosti nebezpečného počasia a možnej ujmy návštevníkov Vám s ľútosťou oznamujeme presunutie tohtoročného festivalu na rok 2024,“ vysvetlili organizátori s tým, že ich to veľmi sklamalo, no považujú to za najlepšie riešenie.

83-ročný akčný hrdina a legenda vtipov k nám teda tento rok nepricestuje. Či bude Chuck Norris súčasťou odloženého festivalu, teda budúce leto, organizátori nespresnili.

Smútok z nevyhnutného rozhodnutia: 💔 🥲 🙏 ❌ Vzhľadom na nečakané komplikácie ohľadne účasti jedného z hlavných... Posted by ORION FESTIVAL on Friday, June 23, 2023

Zdroj: Dnes24.sk