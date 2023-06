Zdroj: Jakub Kania / TASR/Jakub Kotian Vyľakaná na SMRŤ! Remišovú VYDESIL medveď: Tesne vedľa mňa vyskočil NAMOSÚRENE z trávy! Poslankyňa Národnej rady SR opísala desivý zážitok z prechádzky so psom. Čo sa odohralo pri turistickom chodníku? 26. jún 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska

Zdroj: Jakub Kania / TASR/Jakub Kotian

Strety s medveďmi sú na Slovensku v posledných mesiacoch takmer na dennom poriadku. Svoju skúsenosť s macom má už aj poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová, ktorá na medveďa narazia spolu s psíkom Fredym.

Stret s medveďom

„Od tohto víkendu mám plné pochopenie pre ľudí, ktorým medvede už tak trochu (a niekedy aj veľa) lezú na nervy,“ začala svoje rozprávanie na sociálnej sieti.

„Na pokojnej prechádzke po lese s Fredym, sme meter od turistického chodníka vyrušili medveďa, ktorý driemal vo vysokej tráve. Fredy neštekal a ja som ho, nanešťastie, zbadala, až keď tesne vedľa mňa vyskočil namosúrene z trávy,“ opísala desivý zážitok.

Varovanie Remišovej

„Nejakých skautských bobríkov odvahy už mám za sebou, no teraz som sa fakt vyľakala na smrť, že Fredy skončí ako medvedí dezert (a ja ako hlavný chod). Našťastie, maco sa zľakol tiež a s vrčaním odbehol do lesa a nechal nás na pokoji. Neviem, ako by to skončilo, keby medveď mal viac odvahy a väčší apetít. Takto nablízko – na podanie ruky – to teda ešte nebolo,“ dodala Remišová, ktorá poznamenala, že fotku maca z pochopiteľných dôvodov nemá.

„Milovníci prírody, dajte si na túrach pozor, sú všade,“ varovala na záver.

Titul. foto: kombo (ilustračné)

