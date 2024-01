22. január 2024 Rastislav Búgel Kultúra Fanúšikovia v SLZÁCH: Zomrela HVIEZDA (†58) seriálu Beverly Hills 90210 Svet filmov a seriálov prišiel o ďalšiu osobnosť. Vo veku 58 rokov zomrel herec, ktorého preslávila úloha v seriáli Beverly Hills 90210.

Patrili ste aj vy medzi fanúšikov seriálu Beverly Hills 90210? V tom prípade máme pre vás smutné správy.

Vo veku 58 rokov zomrel herec David Gail.

Gail v seriáliu stvárnil postavu snúbenca Brendy Walshovej.

Informácie o skone obľúbeného herca priniesla jeho sestra Katie Colmenaresová.

Dojímavé slová

„V mojom živote nebol ani jeden deň, kedy by si nebol so mnou po mojom boku. Vždy si bol môj najlepší parťák, môj najlepší priateľ, pripravený čeliť čomukoľvek a komukoľvek spolu so mnou,“ napísala zronená sestra zosnulého herca.

„Už viac nebude nič rovnaké, ale každý deň ťa budem nosiť vo svojom srdci. Bol si krásna, milujúca a divoká ľudská bytosť. Chýbaš mi každú sekundu každého dňa. Naše navždy už nikdy nebude,“ dodala Katie Colmenaresová.

Gail si okrem postavy Stuarta Carsona v seriáli Beverly Hills 90210 zahral napríklad aj úlohu lekára Joea Scanlona v seriáli Port Charles. Objavil sa aj v detektívke To je vražda, napísala či vo filme Lásky z L.A.

Zdroj: Dnes24.sk