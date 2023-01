Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Jaroslav Novák Fico a Čaputová si skočili do vlasov: Nečelí ako chlap, ale SLABOŠSKY útočí! Predseda opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico dlhodobo vyčíta prezidentke SR Zuzane Čaputovej zmarené referendum týkajúce sa predčasných volieb. 8. január 2023 han Politika

Podľa hlavy štátu však stačilo napísať otázku tak, aby bola v súlade s Ústavou SR.

Najprv Fico

Fico aj počas nedeľnej diskusnej relácie skonštatoval, že volebné obdobie Národnej rady (NR) SR sa skracovalo v minulosti bežne, no problém je to až od momentu, kedy sa prezidentka obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR pre referendovú otázku Smeru-SD. Hlave štátu vyčítal aj aktuálny termín, na ktorý vyhlásila referendum o zmene ústavy.

Dlhodobo namieta, že nenechala priestor na kampaň.

Kontra prezidentky

Prezidentka reagovala, že Fico sa obáva neúspešnosti referenda. „Namiesto toho, aby tomu chlapsky čelil, slabošsky útočí. Znova mu teda pripomínam, že stačilo napísať otázku, ktorá by bola v súlade s ústavou a ktorú by ústavný súd nemal dôvod spochybniť. Tento fakt by mal konečne akceptovať,“ uviedla hlava štátu v reakcii, ktorú TASR poskytol jej hovorca Martin Strižinec.

Referendum sa bude konať v sobotu 21. januára. Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

