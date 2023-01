Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Fico ODMIETA jesenný termín predčasných volieb: Chce, aby sa konali už v MÁJI! Robert Fico povedal, že už navrhovaný júnový termín predčasných volieb bol veľký kompromis. Ten septembrový považuje za nezmysel. 26. január 2023 Politika

26. január 2023 Politika Fico ODMIETA jesenný termín predčasných volieb: Chce, aby sa konali už v MÁJI! Robert Fico povedal, že už navrhovaný júnový termín predčasných volieb bol veľký kompromis. Ten septembrový považuje za nezmysel.

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico navrhol termín konania predčasných volieb na 27. mája 2023. Odmieta ich konanie až koncom septembra. Poukázal na to, že vláda ešte koncom decembra stratila dôveru v parlamente, je len dočasne poverená výkonom funkcie a nemôže vládnuť až do jesene.

S termínom nesúhlasí

„Neexistujú žiadne dôvody na termín volieb 30. septembra,“ vyhlásil Fico s tým, že na krízové situácie treba reagovať rýchlym vyhlásením predčasných volieb. „Musím oznámiť, že my tento termín nepovažujeme za akceptovateľný a podávame pozmeňujúci návrh na termín konania predčasných parlamentných volieb 27. mája 2023,“ uviedol Fico s tým, že už júnový termín bol veľký kompromis a september je nezmysel.

Šéf Smeru-SD tvrdí, že vláda dostala krajinu do rozvratu a nie je preto možné, aby žiadala o mandát až do 30. septembra s tým, že „ešte oznamuje opozícii, že to potrebuje na to, aby ju pozatvárala“. Dodal, že súčasný kabinet je len dočasne poverený. Opozícia tak podľa neho už nemá ani možnosť využiť v parlamente právo podať návrh na vyslovenie nedôvery vláde, keďže jej už vyslovená bola.

Hovoril o porušovaní ľudských práv

Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že šéf OĽANO Igor Matovič „priamo riadi ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý priamo riadi špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Zadáva im úlohy a táto trojčlenná zločinecká skupina má za posledné dva roky na svedomí hrubé porušovanie ľudských práv“. Zopakoval, že vyšetrovatelia mali dostať politické zadanie zlikvidovať opozíciu. Avizuje „obrovskú medzinárodnú ofenzívu“.

Spomenul aj prezidentku

Poukázal aj na to, že prezidentka SR Zuzana Čaputová nezakročila proti avizovanému septembrovému termínu predčasných parlamentných volieb. „Pridala sa na stranu vládnej koalície, pokiaľ ide o útok na paragraf 363 Trestného poriadku a oznamuje, že ide podať návrh na Ústavný súd SR, aby posúdil ústavnosť ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku s Ústavou SR,“ zdôraznil Fico.

V tejto súvislosti kritizoval aj stredajšiu (25. 1.) tlačovú konferenciu prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. „Partia, ktorá včera sedela na tlačovej konferencii, je organizovaná zločinecká skupina,“ podotkol. Lipšic bude podľa jeho slov musieť okamžite po zmene vlády odísť z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kritika koalície

Hovorí o vysokej miere neprofesionality vládnej koalície. Tvrdí, že Slovensku prepadne množstvo financií z eurofondov pre nedostatočné čerpanie, poukázal pritom aj na aktuálnu energetickú krízu a verejný dlh. Kritizuje i vyjadrenia predstaviteľov koalície, že orgány činné v trestnom konaní potrebujú čas do septembra dokončiť niektoré kauzy. Podľa Fica sa aj takto priznávajú k zasahovaniu do vyšetrovania a k zneužívaniu trestného práva v politickom boji. Opätovne vládnej koalícii vyčítal i to, že sa do novely ústavy nedostala možnosť rozhodnúť o skrátení volebného obdobia referendom.

Igor Matovič (OĽANO) označil Fica za skorumpovaného zlodeja.

Tvrdí, že vládna koalícia len rozviala ruky orgánom činným v trestnom konaní a dala im slobodu, ktorú im predchádzajúca vláda vzala. Milan Kuriak (OĽANO) tvrdí, že vláda za posledné tri roky urobila pre Slovensko viac než tie predchádzajúce. Skonštatoval, že keby mala k dispozícii 12 rokov vládnutia a také podmienky, ako mal Smer-SD, Slovensko by vyzeralo úplne inak.

