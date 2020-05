12. máj 2020 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Ficov MEGAŠKANDÁL! Mafiánska milenka Trošková sa označila za "bieleho koňa"

Ficova bývalá asistentka Trošková bola s mafiánom Vadalom v intenzívnom kontakte aj v čase, keď pre premiéra pracovala. Mala mu riešiť špinavé kšefty.

Zdroj: TASR

Archív mafiána Mariana Kočnera odhalil ďalšie škandalózne komunikácie. Tentokrát je v tom namočený aj samotný predseda Smeru a bývalý premiér Robert Fico, ktorý sa ešte prednedávnom dušoval, že vláda nie je napojená na žiadny organizovaný zločin a dokonca, že nemá za sebou ani škandál.

„Ukážte mi za posledné roky náš jediný škandál,“ vyhlásil nešťastník ešte 21. apríla a už dávnejšie dokonca odvážne požadoval, aby sa novinári jeho asistentke, niekdajšej štátnej radkyni a mafiánovej milenke ospravedlnili.

Mária Trošková mala pomer s odsúdeným a ženatým mafiánom Antoninom Vadalom a ostávala s ním v intenzívnom kontakte aj počas pôsobenia na Úrade vlády, keď pre Fica priamo pracovala. Informácie prinieslo Investigatívne centrum Jána Kuciaka.

Bývalá modelka, ktorá sa nechala fotiť v lascívnych pózach pre pánsky magazín, si s ním písala v rokoch 2014 až 2017 cez aplikácie Threema aj WhatsApp.

Radkyňa ako biely koň

Na základe komunikácie sa dá vytušiť, že medzi Troškovou a mafiánom Antoninom Vadalom bol intenzívny, aj keď napätý vzťah. Mária Trošková sa na bývalého milenca hnevala, pretože až po troch rokoch vzťahu zistila, že Vadala je ženatý.

A ako sa vyjadrila, už nechcela byť jeho „bielym koňom“. Vadala jej aj po ukončení mileneckého pomeru, kedy sa dostala do blízkeho kontaktu s Robertom Ficom, aj naďalej posielal peniaze, sľuboval byt aj auto.

Komunikáciu Ficovej asistentky zaistila polícia. Vyplýva z nej, že Ficova pravá ruka robila aj spojku medzi Vadalom a niekdajším poslancom Smeru Viliamom Jasaňom, ktorému od roku 2014 robila poslaneckú asistentku. Neskôr sa Jasaň stal tajomníkom bezpečnostnej rady štátu, ktorá sídli priamo na úrade vlády.

Viliam Jasaň mafiánovi Vadalovi podľa správ požičal peniaze.

Aplikácia Threema, 14. 10. 2014

Vadala: Komu dlhujem peniaze Trošková: Vilovi, mne nevies dat aby som ti vratila do firmy, telefon ti vypli a pod. Vadala: Telefon ide a vilo mi požičal ked sa vratim dam mam

Aj za to sa Trošková na Vadalu hnevala a chcela, aby s tým prestal. Trošková bola presvedčená, že napojenie na Vadalu jej škodí. Bola presvedčená, že ju kvôli nemu monitoruje SIS, tá to ale poprela.

Aplikácia Threema, 2. 10. 2014, vybrané správy

Trošková: Do p*ce, ty nemas svoju kartu??!!! Hned zajtra zrusim ucet!! Nepotrebujem, aby si cez moje meno pouzival kartu a peniaze!!! Koli tebe som nedostala pracu!!! Lebo vyslo ze cez mna prepieras peniaze!!!

Trošková: Koli tebe som nedostala dobru pracu, lebo ma maju v databaze ako tvojho bieleho kona!!!! To by si urobil zene ktoru milujes???!!! Mozes sa hambit!!!! Pouzivaj svoje karty, mas ich dost!! …

Trošková: Siska ma eviduje ako tvojho bieleho kona ty ch*j a mam to od najvyssieho cloveka!!! Sa spametaj!!! Nic uz od teba nechcem!! Mohla som mat skvelu pracu a klud od idiotov!! Koli tebe mi vsetko padlo a som bez penazi!! Daj mi pokoj!!!

Vadala: Vies dobre ze ja som ok a ked siska ti povie take veci ti klamu lebo aj ja mam kontakti a nikdy mi povedali take chu*oviny !!

Vadala: A prečo kvoly mna ti padlo ? Lebo si bola frajerka? Ze som ti dal prácu ? Peniaze? Vilko ? Co? Daj si hlavu do poratku ja som smerak nie som opozície a nie vidím prečo mi majú robit intríg

Ako brat a bez sexu

Mafiánska milenka sa stala zamestnankyňou Kancelárie predsedu vlády na Úrade vlády SR 1.3. 2015. Pracovala tam až do februára 2018 ako hlavná štátna radkyňa. Robert Fico ju so sebou brával aj na dôležité medzinárodné stretnutia. Diplomatickým trapasom bolo napríklad stretnutie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Ficovi zrejme neprekážalo, že Trošková aj Jasaň, napriek tomu, že pracovali na mimoriadne citlivých pozíciách, mali viac ako blízke kontakty s dnes už odsúdeným pašerákom drog Vadalom a pravdepodobne členom najmocnejšej zločineckej skupiny ´Ndrangheta, ktorá ma sídlo v talianskej Kalábrii.

Dokazujú to aj ďalšie konverzácie medzi Máriou Troškovou a Antoninom Vadalom z tohto obdobia, kedy ich mimoriadne intímny vzťah pokračoval. S drobnou zmenou. Vadala už Troškovú neťahal do postele. Chcel z nej sestru.

Aplikácia WhatsApp, august 2017, vybrané správy

Vadala: Už nepozeraj čo bolo ja chcem byt tvoj brat a ty musíš byt moja cestra

Vadala: Majka ja z tebou chcem byt ako rodina chapas lebo viem a tá poznám aká si Ok nemysli že tá chcem otravovať žeby sme boli zase od znova spolu už neriešim toho každý si budeme robiť svoj súkromní život ako chceme ale kamarát chcem byt lebo viem že si sama a nemáš nikoho blízko ako kamarát a mna boli srdce z toho !

Vadala využíval svoju bývalú milenku aj v čase, keď bola asistentkou Fica. Písal jej, že potrebuje na Slovensko dostať kamióny s nešpecifikovaným tovarom. Tiež chcel dosadiť na Colný úrad v Michalovciach konkrétneho človeka – „Pekaríka“. Ten sa ale nakoniec na pozíciu nedostal.

Strana Smer, expremiér Fico ani Jasaň na otázky novinárov ku komunikácii odmietli odpovedať.

Zdroj: Dnes24.sk