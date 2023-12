22. december 2023 Tlačové správy Filip Bainovič gólom mesiaca potešil aj Spartakovskú mládež Exportná strela stredopoliara Trnavy nezabezpečila len víťazstvo proti Podbrezovej, ale zároveň potešila „červeno-čiernych“ futbalistov z kategórie U16. Filip Bainovič totiž gólom mesiaca vystrelil z Fondu pre budúcnosť športu 5 000 €, ktorými podporil ich turnaj v Holandsku.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

„Myslím si, že to bol môj najkrajší gól v kariére“

Od sezóny 2023/24 má každý strelec gólu mesiaca v Niké lige automaticky možnosť venovať 5 000 € vybranému športovému subjektu. Stredopoliar Spartaka oceňoval už druhýkrát. V auguste pomohol kategóriám U14 a U15 s uhradením nákladov za turnaje v Madride a Malajzii „Na Instagrame som odtiaľ videl fotky. Som veľmi rád, že som takto mohol pomôcť mládeži.“ V septembri a októbri sa z gólu mesiaca radovali hráči Slovana, najprv Barseghjan a následne Lovat. Obaja podporili projekt Belasé srdce. O slovo sa však takzvaným „angličákom“ opäť prihlásil Filip Bainovič. „Myslím si, že to bol môj najkrajší gól v kariére. Každý gól je dôležitý, ale teraz sa z neho o to viac teším, že sme vďaka nemu vyhrali ťažký súboj proti Podbrezovej. Pre takéto zásahy sa hrá futbal a prichádzajú fanúšikovia na zápasy.“ Po augustovom góle mesiaca sa srbský hráč vyjadril, že možnosť venovať 5 000 € ho potešila tak, že sa ešte viac bude snažiť o ďalší.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Mládežníkov čaká Dortmund aj Feyenoord

Podarilo sa a zaujímavé je, že gól mesiaca opäť padol do siete Železiarov za chrbát Richarda Ludhu. „Myslím si, že ma už nemá rád (smiech). Okrem spomínaných dvoch gólov som ho prekonal aj v drese Trenčína. Je to však veľmi kvalitný brankár.“ Po Madride a Malajzii pôjde grant z Fondu pre budúcnosť športu najbližšie na turnaj do Holandska, kde si kategória U16 zmeria sily s Dortmundom, Feyenoordom, či Nijmegenom. Ba­inovič veľmi dobre vie, čo takéto turnaje dávajú každému hráčovi. „Keď som patril do mládežníckych kategórii, tak si spomínam na podobné turnaje v Taliansku, či Holandsku. Pamätám si, akú veľkú eufóriu u nás spôsobili. Hrali sme napríklad proti Ajaxu a nikdy sme nevedeli, či nás napríklad nesleduje nejaký skaut. Veľa z nás si myslelo, akí sme dobrí, no potom sme videli hráčov Ajaxu a bolo nám jasné, že stále sa máme kam posúvať. Tieto turnaje nás veľa naučili, nabrali sme z nich množstvo skúseností.“

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

Remíza s Chelsea

Šek v hodnote 5 000 € aj tentokrát prevzal športový riaditeľ mládeže Marián Hýbela, ktorý sa na úvod vrátil k turnajom v Španielsku a v Malajzii. „Spomeniem najmä Madrid, kde si naši mládežníci v skupine zmerali sily s Realom Madrid, či Interom Miláno a v boji o 9. miesto sme s Chelsea po remíze 1:1 prehrali až na penalty. Vďaka 10. miestu z 24 účastníkov teraz máme možnosť registrovať sa aj na ďalší ročník. V Malajzii sme zase obsadili 5. priečku.“ Reč bola o kategóriách U14 a U15 a najbližšie sa na veľký turnaj chystá U16-ka „Hráči sa ešte len radovali z gólu Bainoviča a ja som už kolegovi písal, že opäť máme pred sebou zaujímavý turnaj, kde vieme použiť grant (smiech).“ Spýtali sme sa aj na jeho tip, kto má aktuálne najbližšie k tomu, aby sa z akadémie dostal do A-tímu. Všetko je samozrejme na hlavnom trénerovi, ale najväčšie šance sa dávajú Martinovu Rýzekovi.

Prihláste sa do Fondu aj vy!

Ako jednotlivec alebo klub máte rovnako možnosť získať grant na zahraničný turnaj, tréningového pomôcky alebo čokoľvek ďalšie, čo vám pomôže v športovom rozvoji. Stačí natočiť maximálne dvojminútové video a nahrať ho na stránku www.nikefondsportu.sk.

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Niké, Fond pre budúcnosť športu