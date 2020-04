28. apríl 2020 Zo Slovenska Finančná injekcia pre dohodárov: Vláda zavádza SOS dotácie

Dohodári, ktorí od polovice marca nemajú žiaden príjem, môžu od budúceho týždňa požiadať o SOS dotáciu.

Vláda zaviedla tzv. SOS dotácie pre ľudí pracujúcich napríklad na dohodu, ktorí nemajú žiaden príjem od 12. marca, teda odkedy bola ekonomika Slovenska uzatvorená, prípadne nemajú žiaden príjem za apríl.

Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovom brífingu po utorkovom rokovaní vlády. Dotácia bude vo výške 210 eur mesačne.

SOS dotácie

„Budeme to mať nastavené tak, že spustíme to do konca tohto týždňa,“ dodal Krajniak s tým, že od budúceho týždňa bude možné požiadať v jednej žiadosti o polovičnú dotáciu za marec a o plnú dotáciu za apríl.

Ako dodal, problematické je aj poskytovanie dotácií školám na stravovanie detí. Keďže deti nechodia do školy, tieto dotácie sa nedajú realizovať, školy na deti, ktoré majú nárok na tento príspevok, ho nemôžu čerpať.

„Na základe nariadenia vlády budeme môcť rozšíriť tieto skupiny detí. Máme vyčlenené prostriedky prakticky pre všetky deti na Slovensku, v prípade, že nájdeme v jednotlivých regiónoch bezpečné hygienické metodické usmernenie, tak budeme môcť poskytovať školám túto dotáciu na stravu detí bez obmedzenia tak, ako to spolu s ministrom školstva vyšpecifikujeme,“ dodal Krajniak.

