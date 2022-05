41 Galéria Zdroj: Dnes24.sk FOTO: Po Slovensku premáva prvý VODÍKOVÝ vlak: Kde všade ho môžete vidieť? Vlak s nulovými emisiami má veľmi nízku hladinu hluku, pričom výfukové plyny tvorí len para a kondenzovaná voda. 20. máj 2022 Zo Slovenska

Cestujúci na Slovensku majú možnosť vyskúšať si prvý a jediný osobný vlak na vodíkový pohon na svete. Odbornej a širokej verejnosti ho predstaví spoločnosť Alstom v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou na Slovensku.

Jediný na svete

„O naše riešenie vidíme na českom a slovenskom trhu veľký záujem. Priama skúsenosť s vodíkovým vlakom dá odpovede na zostávajúce otázky našich miestnych zainteresovaných strán vrátane regionálnych prevádzkovateľov, dopravných orgánov, vládnych činiteľov s rozhodovacou právomocou, odborníkov z daného odvetvia a cestujúcich,“ povedal Dan Kurucz, výkonný riaditeľ Alstom v Českej republike a na Slovensku.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) potvrdil záujem o spoluprácu. „Verím, že v dohľadnej dobe, do konca tohto volebného obdobia, bude vodíkový vlak premávať na trati Nové Zámky – Prievidza,“ povedal.

Pripomenul, že v minulom roku vláda schválila národnú vodíkovú stratégiu, kde stanovila rámec aktivít, ktoré bude podporovať. „Čoskoro bude do medzirezortného pripomienkového konania a potom aj na vládu predložený akčný plán so spísanými konkrétnymi aktivitami, ktoré už rozbiehame a ktoré chceme dotiahnuť do úspešného konca. Vodíkový vlak je medzi týmito aktivitami,“ skonštatoval Sulík.

Trasa vlaku

Počas dvoch dní na Slovensku prejde vlak Coradia iLint trasu z Prievidze cez Topoľčany, Nitru, Nové Zámky, Komárno, Dunajskú Stredu, Bratislavu až do Devínskej Novej Vsi.

Harmonogram nájdete TU.

Vodíkový vlak sa okrem Slovenska predstaví aj v Českej republike, pričom v oboch krajinách prejde spolu 1202 kilometrov a ťahaný lokomotívou ďalších 1184 kilometrov. Cestujúci si ho tak budú mať možnosť vyskúšať na 2386 kilometroch železničnej trate.

Vlak s nulovými emisiami

Coradia iLint je prvý osobný vlak na svete poháňaný vodíkovým palivovým článkom, ktorý vyrába elektrickú energiu pre trakciu. Tento vlak s nulovými emisiami má veľmi nízku hladinu hluku, pričom výfukové plyny tvorí len para a kondenzovaná voda. Vlak je v komerčnej prevádzke v Nemecku od roku 2018 a bol testovaný aj v Rakúsku a Holandsku.

Vodíkové vlaky si už objednali aj Taliansko a Francúzsko. Vlak je špeciálne navrhnutý na prevádzku na neelektrifikovaných tratiach, preto podľa slov Kurucza predstavuje ideálne riešenie pre mnohé české a slovenské trate, ktoré zostávajú neelektrifikované.

Partnerstvo spoločnosti Alstom s Českými dráhami v Českej republike a na Slovensku je v súlade s jej vodíkovou stratégiou, ktorá sa začala v roku 2014 vývojom vlaku Coradia iLint a pokračovala akvizíciou výrobcu palivových článkov Helion Hydrogen Power v roku 2021.

Alstom je tiež prvým poskytovateľom vysokorýchlostných technológií v Českej republike, pričom pre České dráhy prevádzkuje sedem vysokorýchlostných vlakov Pendolino. Spoločnosť so sídlom vo Francúzsku a pôsobnosťou v 70 krajinách zamestnáva viac ako 74.000 ľudí. Skupina vykázala za fiškálny rok končiaci sa 31. marca 2022 tržby vo výške 15,5 miliardy eur.

Dnes dorazil vlak do Nitry. Fotky nájdete v priloženej galérii.

Zdroj: TASR