Francúzi predstavili maskotov olympiády, internet vybuchol smiechom: Aj vy TO tam vidíte?

Letnú olympiádu bude v roku 2024 hostiť francúzska metropola, Paríž. Prípravy na tak obrovskú udalosť, pochopiteľne, prebiehajú dlhé mesiace. Hoci do hier zostáva viac než rok, organizátori verejnosti postupne odkrývajú detaily.

Ešte v novembri uzreli svetlo sveta maskoti olympijských a zároveň paralympijských hier. Tvorcovia tentoraz nezvolili zviera ani postavu človeka. Rozhodli sa symbolicky poukázať na históriu Francúzska.

Postavičky vyzerajú ako červené klobúky so zahnutou špičkou. Jedna z nich má nožnú protézu, čo odkazuje na paraolympiádu.

„Frýgickú čiapku sme vybrali, pretože je to pre silný symbol. Pre Francúzov je to dobre známy predmet, ktorý vyjadruje slobodu. Skutočnosť, že paralympijský maskot má viditeľné postihnutie tiež vysiela jasný odkaz – podporme začlenenie,“ uviedol pri predstavení maskotov Tony Estanguet, bývalý olympionik a súčasný šéf organizačného výboru hier.

Nie je novinkou, že internet je silná zbraň a maskoti na ňom okamžite upútali pozornosť. Nie však pre svoj vlastenecký odkaz. Niektorým ľuďom totiž frígycká čiapka pripomína skôr časť ženského pohlavného ústrojenstva.

Podobnosť si všimlo aj londýnske Múzeum vagín. Inštitúcia na Twitteri uverejnila satirický obrázok, na ktorom pridala k maskotom popisky jednotlivých častí ženského pohlavného orgánu. Zatiaľ čo väčšina ľudí sa v komentároch baví, niektorých maskoti dokonca rozčúlili. Podľa nich je kvôli tomuto nešikovnému ťahu Francúzsko na smiech celému svetu.

