Futbalista Jendrišek okabátil manželku: POZRITE si jeho trik a určite to skúsite aj vy! VIDEO

Slovenský futbalista Erik Jendrišek si vystrelil zo svojej manželky Natálie. Ale treba priznať, že to urobil milo a romanticky.

Zdroj: tiktok.com

Rodák z Trstenej je hráčom gréckeho klubu Volos a má 33 rokov. Za slovenskú reprezentáciu odohral 37 zápasov, v ktorých strelil štyri góly. Video nájdete TU!

Vie, ako sa zabaviť

Jendrišek je rodinný typ a občas ako správny manžel a otec, vyvedie nejaký ten vtip na úkor svojich najbližších. Hlavne v čase karantény je na mieste si život okoreniť úsmevnou príhodou. Jednu takú pridal aj na sociálnu sieť Tiktok.com a teraz sa na tom bavia ďalší ľudia.

Hra do stávky

Iste ste sa zúčastnili rôznych večierkov, či akcií, kde sa konala nejaká tá stávka. Napríklad nejaká hra, či fígeľ. To bola pointa aj Erikovej skúšky. Nalial do šiestich pohárov vodu, troch veľkých a troch malých, a zlákal manželku do stávky. Úlohou bolo, aby obaja vypili svoje poháre do dna, ale nedotkli sa pohárov toho druhého. Vsadil do hry sto euro a nevadilo mu, že on má väčšie poháre. Manželka síce šípila nejakú fintu, ale išla do toho. A ako to skončilo? Vyhral Erik.

Zdroj: Dnes24.sk