2. august 2021 Zo zahraničia Horúčavy nekončia! Požiar na ostrove Rodos sa vymkol spod kontroly Rozsiahle časti ostrova zasiahli v nedeľu vo večerných hodinách dočasné výpadky elektriny.

Vlna horúčav v Grécku nekončí. V pondelok i počas celého týždňa možno podľa miestnej meteorologickej služby očakávať, že teploty presiahnu 44 stupňov Celzia.

Veľké suchá

V dôsledku extrémneho sucha a silného vetra sa vymkol spod kontroly rozsiahly požiar na dovolenkármi vyhľadávanom ostrove Rodos, uviedli v pondelok grécki hasiči. Informovala o tom agentúra DPA.

Požiar na Rodose vypukol ešte v nedeľu. Hotely a ubytovacie zariadenia doposiaľ oheň ani dym priamo neohrozil, miestna civilná ochrana však napriek tomu nariadila evakuáciu troch dedín v západnej časti tamojšej metropoly Rodos.

Zlá predpoveď

Rozsiahle časti ostrova zasiahli v nedeľu vo večerných hodinách dočasné výpadky elektriny. Grécka verejnoprávna televízia ERT informovala, že v pondelok na svitaní nasadili do boja proti požiaru na Rodose hasičské lietadlá a vrtuľníky.

Grécke ministerstvo pre životné prostredie, energie a klímu vyzvalo všetkých obyvateľov, aby klimatizáciu nenastavovali na príliš nízke teploty, respektíve nie nižšie ako 26 stupňov.

Energetický systém v krajine je totiž v dôsledku pretrvávajúcich horúčav a naplno pustených klimatizácií veľmi vyťažený, píše DPA.

Doposiaľ nie je zrejmé, dokedy v krajine potrvá vlna horúčav, ktorá vypukla minulý týždeň v utorok. Grécky server Ekathimerini.com uviedol, že práve pondelok by mal byť najhorúcejším dňom minimálne pre región Attika, kam patrí aj hlavné mesto Atény. Niektorí meteorológovia sa obávajú, že vysoké teploty by mohli v Grécku pretrvať ešte aj dva týždne.

this breaks my heart :( left rhodes tonight, an hour after the fire started and this is what we saw from the plane #φωτια_ροδος #φωτια pic.twitter.com/anCdTXFIjg — sanne 🦋 (@lLLBEOKAYCV) August 2, 2021

Greece is burning right now, fire is spreading uncontrollably, villages are getting evacuated and people dive in the sea to save themselves. yet the media’s coverage of the situation is not enough. #φωτια #φωτια_Αιγιαλεια pic.twitter.com/uirNSkfuXy — ellie⁷ (@seesawkitty) July 31, 2021

In pictures: Around a dozen homes have been gutted and five people hospitalised with breathing problems as firefighters battle a forest fire near Patras city of Greece. A total of 56 wildfires have broken out in the past 24 hours in the country pic.twitter.com/vrWIa2wFSJ — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 31, 2021

My country Greece is currently burning. There are no many tags on Twitter so many people don’t even know about the fire. Please, share the tags, this will help to spread the awareness, thank you. #PrayForGreece #greecefire #φωτιά_Αιγιάλεια pic.twitter.com/4haeU37BJy — Ellie • Sun x Moon 💫 (@tranxuillity) August 1, 2021

In western Greece, 56 wildfires have started in the last 24 hours with 5 people hospitalized so far



😞🙏🏼#eastmedisburning pic.twitter.com/ATUXaNvjCK — Baklava Badman 🏝📿🇬🇷🇨🇴🇵🇸 🇨🇺 (@DIAS) July 31, 2021

Zdroj: TASR