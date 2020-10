12. október 2020 MI Politika HANBA v celej Európe! Pellegrini nakladá vláde a žiada informácie

Vláda premárnila leto, nikto nevie, na základe čoho vlastne zavádza tvrdé opatrenia a premiér sa háda s vicepremiérom ako na pieskovisku… Pellegrini ich chce na koberček do parlamentu.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Opozičná strana Hlas-SD by chcela predvolať pred poslancov NR SR členov vlády aj zástupcov Úradu verejného zdravotníctva a Národného centra zdravotníckych informácií. Mali by vysvetliť, na základe čoho a ako prijímajú opatrenia, ktoré v mene boja s druhou vlnou koronavírusu významne obmedzia život v krajine.

Musia vysvetľovať

Predseda Hlasu Peter Pellegrini využil roztržku, ktorá sa rozhorela medzi premiérom Matovičom a vicepremiérom Sulíkom. Líder SaS znechutene odišiel z rokovania krízového štábu a obvinil vládu, že o sprísňovaní opatrení rozhoduje len tak „od pása“ bez relevantných dát.

„Je pravdou, že nikto netuší, ako rokovania krízového štábu a vlády prebiehajú, či tam prevládajú emócie alebo fakty,“ vyhlásil P. Pellegrini na tlačovej konferencii.

Odpoveď na túto otázku by mali dať samotní členovia vlády osobne poslancom, ktorým sa podľa ústavy zodpovedajú. Vyzvať by ich k tomu mala Národná rada uznesením, ktoré Hlas navrhuje prijať.

„Ak ich parlament odmietne predvolať, budeme iniciovať poslanecký prieskum na Úrad verejného zdravotníctva aj Národného centra zdravotníckych informácií, aby sme zistili, aké údaje predkladajú vláde a na základe čoho sa potom rozhoduje,“ dodal opozičný líder.

Premeškané leto

Peter Pellegrini zdôraznil, že sa nechce miešať do sporu I. Matoviča a R. Sulíka. Má však na to jednoznačný názor. „Takéto roztržky sú hanbou v rámci celej Európy. Vláda by mala ukázať istotu, ale premiér s vicepremiérom sa tu hádajú v priamom prenose.“

Ďalej vyčítal Matovičovej vláde, že premárnila leto a nepripravila krajinu na druhú vlnu epidémie, o ktorej všetci vedeli, že príde.

„V lete mali posilniť kapacity hygienikov. Dodali im vojakov až pred pár dňami. Keby to urobili už v lete, dnešné čísla by nemuseli narastať tak rýchlo,“ vyhlásil Pellegrini.

Výsledkom nezvládnutej situácie je to, že vláda teraz musí prijímať „drastické opatrenia“, ktoré okrem záchrany životov spôsobia aj ťažké rany ekonomike. „Mám obavu, že mnohé podniky druhú vlnu neprežijú,“ dodal opozičný líder.

Osobitne kritizoval vládnu koalíciu za slabú pomoc dotknutým skupinám. Parlament napríklad neschválil návrh na zvýšenie pandemickej OČR. To malo pomôcť najmä matkám samoživiteľkám, ktoré majú najväčší problém čeliť finančným výpadkom počas zatvárania ekonomiky a škôl.

Zdroj: Dnes24.sk