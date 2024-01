20. január 2024 Rastislav Búgel Kultúra Haščáková NAPADLA svokru, zobrali jej aj vodičák: Speváčka zažívala pred smrťou HROZNÉ časy Barbara Haščáková zomrela nečakane koncom minulého roka. Po jej smrti na povrch vyplávali zarážajúce detaily z jej života v USA.

Dňa 22. novembra zomrela na Floride slovenská speváčka Barbara Haščáková. Niekoľko dní po tragických udalostiach to potvrdil jej brat Andrej Haščák.

Lekári v nemocnici Memorial Hospital v meste Sarasota, kde žila, určili ako príčinu jej smrti náhlu cievnu mozgovú príhodu. Smrť košickej rodáčky zasiahla celý umelecký svet. Spomínal na ňu aj Miro Jaroš. „Ďakujem, že som Ťa mohol spoznať. Jedinečná, krehká a nezabudnuteľná… Posielam Ti hore veľké objatie. Ty vieš… Mám zlomené srdce,“ zneli dojemné slová zroneného speváka.

Za veľkou mlákou šťastie nenašla

Haščáková, ktorá sa preslávila pôsobením v skupine Maduar a neskôr v zoskupení MC Erik & Barbara, skúsila na prelome milénií šťastie v USA. Keď odchádzala, bola najpopulárnejšou slovenskou speváčkou.

PLUS 7 DNÍ priniesol chronológiu jej života za „veľkou mlákou“. Barbara mala ísť do USA len dočasne, pričom si chcela oddýchnuť a zdokonaliť sa v angličtine. Stretla tam však Stevieho Soukupa, s ktorým sa po krátkej chvíli v Amerike zosobášila. Svadbu priznala pre PLUS 7 DNÍ až po rokoch. Podľa zdroja blízkeho speváčke to bolo „veľmi talianske manželstvo a navzájom si nemali čo vyčítať. Napriek všetkým konfliktom sa však milovali.“

Napadla vlastnú svokru

O tom, že Barbara nemala v USA na ružiach ustlané, svedčia aj ďalšie informácie evidované v policajných registroch. Nezhody nemali panovať len medzi Barbarou a jej manželom, ale veľké trápenie mala aj so svokrou. Podľa týždenníka mala Barbara v roku 2016 fyzicky napadnúť svoju svokru Josephine. K incidentu malo prísť najprv v aute a potom aj na parkovisku.

Po hádke dokonca skončila za mrežami!

Podľa policajnej hliadky pôsobila Haščáková nepríčetne a pod vplyvom. Napokon však väčší trest nedostala.

Alkohol a domáce násilie

O tri roky neskôr pridala na sociálnu sieť tajomný odkaz. "Môj manžel je násilník, prosím, pomôžte,“ cituje portál Čas.sk príspevok, ktorý Barbara o pár minút vymazala.

Dnes sa postupne ukazuje, že tieto slová nemuseli byť len spôsobom, ako zaujať.

Podľa PLUS 7 DNÍ mala Barbara svoje problémy utápať na dne pohárika. V roku 2020 ju dokonca zadržali policajti, pričom zistili, že šoférovala pod vplyvom. Haščáková skončila s tisíc dolárovou pokutou a na pol roka prišla aj o vodičák. Ďalšieho pol roka potom musela jazdiť so špeciálnym zariadením namontovaným v aute, ktoré vodičovi bez dychovej skúšky neumožní naštartovať.

Incident krátko pred smrťou

Polícia zaklopala na dvere domu, v ktorom Haščáková žila, aj tri mesiace (27. augusta 2023) pred jej skonom. Tentoraz už však vinníkom nebola ona, ale jej manžel. Čas.sk dokonca našiel aj zápis zo zákroku polície, ktorý je zverejnený online. Soukupa zatkli pre domáce násilie!

Podľa portálu k tomu malo dôjsť iba štyri dni po smrti Stevenovej matky. "Barbaru sa snažil každý ovládať a manipulovať ňou. Len ju hrešili – tak manžel, ako aj jeho mama. Ponižovali ju, urážali, nepodržali, nepodporovali, nepodávali pomocnú ruku,“ povedala pre server Haščákovej dlhoročná kamarátka.

Talentovaná speváčka napokon skonala po dlhoročnom fyzickom a aj psychickom trápení.

