Zdroj: TASR/Dano Veselský Heger: Odvolanie Matoviča by bolo populárne, ale nič nevyrieši. SaS nech upustí od ULTIMÁTA Odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) by bolo populárne, ale nič by nevyriešilo. 21. august 2022 Správy Politika

Zdroj: TASR/Dano Veselský

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Výzva SaS

Premiér tvrdí, že samotné rokovania o riešení koaličnej krízy idú zatiaľ podľa očakávaní a „nezasekli sa“. Poukázal pritom na päť bodov, ktoré predložil na sobotňajšom stretnutí (20. 8.) koaličným partnerom a ktoré podľa neho prinášajú riešenie problémov.

„Sú férovou a pre stranu SaS až nadštandardnou ponukou,“ zdôraznil. „Teraz je čas, aby SaS upustila od ultimáta,“ dodal.

Riešenie nevidí ani v prípade spoločného odchodu Richarda Sulíka (SaS) a Matoviča z vlády, keďže tá podľa neho nemá problém. „Nepotrebujem riešiť vládu, tá mi funguje,“ zdôraznil Heger. Problémové sú podľa neho skôr koaličné rady, a preto navrhuje, aby sa na týchto rokovaniach Sulík a Matovič nezúčastňovali.

Možné výmeny postov

Súčasťou novej dohody by bola aj výmena štátnych tajomníkov na ministerstve financií a ministerstve hospodárstva. „Ak by došlo k výmene, že OĽANO bude mať štátneho tajomníka na hospodárstve a strana SaS na financiách, tak uvidia výrazne viac do tých rezortov,“ vysvetlil Heger.

Naznačil, že spory na sociálnych sieťach by sa mohli vyriešiť aj sankciami, na základe ktorých by stranám hrozila strata predsedu parlamentného výboru či ministra. „To sú veľmi silné sankcie,“ vyhlásil.

Osobné veci podľa neho musia ísť už bokom. „Mňa zaujíma profesionalita a zodpovednosť,“ doplnil.

Heger zároveň odmietol, že by bol slabým premiérom. Svoju funkciu pozná podľa svojich slov veľmi dobre. „Veľmi dobre viem, kde je problém, a preto navrhujem takéto riešenie. Ak si to niekto vysvetľuje ako slabosť, tak s ním nesúhlasím,“ vyhlásil. Poznamenal, že práve vďaka jeho prístupu koalícia ešte existuje.

Ďalší piatok (26. 8.) chce so stranami opäť rokovať a napriek tomu, že niektorí v tom nevidia zmysel, Heger má stále nádej. Verí, že keď sa stretnú, tvrdosť poľaví.

„Budem bojovať do poslednej sekundy,“ dodal Heger, ktorý odmieta porazenecký prístup a scenár, že by padla súčasná vláda. „Štvorkoalícia je jediná možnosť,“ zdôraznil.

