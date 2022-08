Zdroj: TASR/Martin Baumann Sulík: Všetko speje k tomu, že podáme demisiu. Minister prezradil aj DÁTUM SaS trvá na odchode ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Body, ktoré predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke „kozmetikou“. Dnes o 16:11 Politika

Sulík: Všetko speje k tomu, že podáme demisiu. Minister prezradil aj DÁTUM

SaS trvá na odchode ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Body, ktoré predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke „kozmetikou".

Všetko speje k tomu, že ministri SaS podajú k 31. augustu demisiu. Predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík o tom informoval po sobotnom koaličnom stretnutí vo vládnom hoteli Bôrik. Ďalšie stretnutie má byť v piatok (26. 8.), Sulík v ňom však veľký zmysel nevidí. Ako komentoval, pozície sú jasné. V sobotu tiež Sulík navrhol svoj odchod z funkcie, ak to má byť cena za odchod Matoviča. Nemá však pocit, že by návrh zarezonoval.

Ako chcú fungovať?

„Všetko speje k tomu, že k 31. augustu podáme demisiu. Naším odchodom vláda nepadá, môže vládnuť ďalej. Návrhy, ktoré budeme považovať za rozumné, podporíme. Takýto istý prístup budeme čakať aj od našich bývalých koaličných partnerov,“ skonštatoval Sulík.

SaS trvá na odchode ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Body, ktoré predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), sú podľa Sulíka oproti tejto požiadavke „kozmetikou“. „Sme pripravení o týchto bodoch diskutovať, sú to racionálne, rozumné riešenia, myslím si, že nájdeme dohodu, ale toto všetko až po tom, keď bude splnená naša základná požiadavka,“ vyhlásil Sulík.

Minister hospodárstva odmieta, že svojou rezignáciou chce utekať pred zodpovednosťou. Opätovne vyhlásil, že v aktuálnych náročných časoch sa nedá byť s Matovičom vo vláde. „Také chaotické vládnutie som nezažil,“ poznamenal. V predčasných voľbách riešenie nevidí.

„Ak s Igorom Matovičom mám odísť aj ja, som ochotný túto obeť priniesť,“ napísal v sobotu popoludní na svoj facebookový profil Sulík.

Čo na to Heger?

Strany OĽANO, Za ľudí a Sme rodina sa zhodli na tom, že jediným scenárom pri ceste z koaličnej krízy je, aby SaS ustúpila od svojho ultimáta a nastala zhoda na nových podmienkach spolupráce v koalícii. Po sobotňajšom rokovaní koaličných strán to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).

Pred novinármi konkretizoval, že partnerom predložil päť návrhov na zmenu koaličnej zmluvy – týkajú sa výmeny štátnych tajomníkov na ministerstve financií a hospodárstva, fungovania koaličných rád bez Igora Matoviča a Richarda Sulíka, takisto kreovania rozhodcovskej komisie pri koaličných sporoch, v ktorej by každá strana mala troch členov. „Pričom pri rovnosti hlasov by rozhodujúci mala SaS,“ dodal Heger. Za útoky na koaličného partnera by mali tiež platiť sankcie, napríklad strata postu predsedu parlamentného výboru. Heger navrhol tiež zadefinovať jasný plán opatrení na pomoc ľuďom počas energetickej krízy i iné prerozdelenie ministerstiev.

„Musím skonštatovať, že tri strany v koalícii – OĽANO, Za ľudí i Sme rodina, sa zhodli v tom, že jediným scenárom, ako ukončiť koaličnú krízu, je upustiť od ultimáta zo strany SaS a dohodnúť sa na nových podmienkach koaličnej spolupráce,“ dodal Heger. „Myslím si, že je to férová ponuka,“ podotkol. Apeluje pritom na profesionalizmus, ktorý odsunie osobnú rovinu nabok. „Ak sa tak stane, garantujem vám, že v štvorkoalícii ťažké časy zvládneme,“ deklaroval premiér.

Prehovoril aj Matovič

Minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič je presvedčený, že neústupčivý postup lídra SaS je motivovaný jeho osobnou antipatiou. „Mám pocit, že Sulík trpí posadnutosťou nenávisťou voči mne,“ povedal. Nazdáva sa, že vyhlásenia SaS o snahe nájsť cestu na pokračovanie súčasnej vlády sú falošné, podľa neho bol šéf liberálov rozhodnutý „povaliť“ vládu ešte pred šiestym júlom, keď vypovedal za SaS koaličnú zmluvu.

Ďalší člen OĽANO na rokovaniach, minister životného prostredia Ján Budaj upozornil, že návrhy, ktoré OĽANO dalo, zvýhodňujú menšieho koaličného partnera pred väčším. Pri takomto ústupku sa pýta, čo je teda skutočným dôvodom odchodu Sulíka z vlády, podozrieva ho zo snahy uniknúť pred zodpovednosťou.

Stretnutie v hoteli Bôrik malo prispieť k vyriešeniu koaličnej krízy. Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.

Heger na stretnutí predložil viacero návrhov, ktoré majú stabilizovať situáciu v koalícii. Líder SaS Sulík tieto návrhy ocenil, upozornil však, že hlavná požiadavka liberálov na Matovičov odchod trvá a ak nebude splnená, predložené návrhy sú len kozmetické a nezmenia rozhodnutie SaS odísť ku koncu augusta z vlády. Koaliční lídri sa majú stretnúť opäť v piatok 26. augusta, šéfovia SaS i OĽANO sú však v oblasti posunu v rokovaní skeptickí.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk