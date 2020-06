21. jún 2020 Technológie Hesiel máme viac, ako si dokážeme zapamätať. Ako zistiť, či nedošlo k úniku údajov

Stále väčší počet aplikácií si vyžaduje heslá. Prísť s nápadmi na nové heslá, a hlavne udržať si ich v pamäti, môže byť zložité.

Viac ako polovica opýtaných Slovákov (54 %) nevie, ako si skontrolovať, či nedošlo k úniku ich prihlasovacích údajov. Vyplýva to zo zistení kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, 83 % používateľov si vytvára svoje vlastné heslá. Spoločnosť apeluje na ich bezpečnejšie ukladanie.

Bezpečné heslá

„Heslá sú najbežnejšou overovacou metódou, avšak fungujú iba v prípade, že je ich ťažké prelomiť a sú tajné. Vzhľadom na to, že si ich vyžaduje stále väčší počet aplikácií, prísť s nápadmi na nové heslá, a hlavne udržať si ich v pamäti, môže byť zložité – najmä ak sa od používateľov vyžaduje, aby svoje heslá pravidelne menili,“ uviedla spoločnosť.

Ako ďalej vyplýva zo správy spoločnosti, 55 % používateľov tvrdí, že si všetky svoje heslá pamätá. Jedna pätina si ich uchováva zapísané v súbore či dokumente uloženom v počítači, 18 % využíva na ukladanie hesiel prehliadače vo svojich počítačoch, smartfónoch či tabletoch.

Únik hesla

Spoločnosť vysvetľuje, že existujú spôsoby, ako zistiť únik hesla. Slúžia na to napríklad aj databázy Have I been Pwned?, kde používatelia zistia, či ich heslá neboli súčasťou verejne známych únikov informácií. „Spotrebitelia môžu kontrolovať šírenie osobných údajov vrátane informácií o tom, ktoré heslá mohli uniknúť. A nie je to len pre dobrý pocit ,byť si toho vedomý', taktiež to umožňuje jednotlivcom prijať tie správne opatrenia na zníženie rizika akéhokoľvek narušenia súkromia na minimum – spolu so všetkými ďalšími možnými dôsledkami,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.

Ako uzavrela kyberbezpečnostná spoločnosť, na zabezpečenie osobných údajov používateľom odporúča napríklad minimalizovať počet ľudí, s ktorými zdieľajú svoje prihlasovacie údaje, a nikdy nenechávať heslá tam, kde by ich mohol niekto nepovolaný objaviť, napríklad napísané na farebných papierikoch. Pomôže aj používanie silných a komplexných hesiel.

Zdroj: TASR