28. február 2021 Politika Hľadali sme odpovede na ZÁHADU. Dobrá robota sa podarila, hlási Matovič Premiér sa na Facebooku pochválil "dobrou robotou". S vedcami celý týždeň hľadali odpovede na záhadu, ako je možné, že aj napriek opatreniam narastajú počty ľudí v nemocniciach.

Vláda SR dnes rokovala o opatreniach, ktoré vzišli z rokovania odborníkov s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO). Z návrhu opatrení, ktoré unikli do médií, vyplýva, že cieľom počas nasledujúcich troch týždňoch bude zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovanie nárastu hospitalizácií.

Dobrá robota sa podarila

Presný program vlády zverejnený nebol. Premiér sa ale v statuse na Facebooku pochválil dobre odvedenou robotou. „Dobrá robota sa podarila. V utorok som pozval 20 vedcov, aby sme spolu hľadali odpovede na "záhadu“, ako je možné, že máme 10. týždeň lockdown, po ktorom všetci volali… Máme Covid Automat, po ktorom všetci volali… A stále napriek tomu rastie počet pacientov v nemocniciach. Nakoniec sme spolu strávili nielen utorok, ale aj stredu a štvrtok… V piatok a v sobotu sme zladili finálny návrh a pred chvíľou sa mi ho podarilo presadiť na vláde. Som veľmi rád a verím, že naše spoločné návrhy na zmeny pomôžu," napísal Matovič.

Nové opatrenia, ktoré dnes schválila vláda na spomalenie šírenia koronavírusu:

Návrh opatrení

Z návrhu vyplýva, že ide o súbor desiatich oblastí, v ktorých sa nachádza viacero konkrétnych opatrení. „Ak sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny,“ uvádza sa v návrhu.

Zlepšiť by sa malo dodržiavanie opatrení pomocou benefitov a kontrol. Medzi návrhmi, o ktorých musí ešte rokovať vláda, je zavedenie COVID-príplatku, ktorý má motivovať k dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti. Hovorí sa aj o okamžitom zavedení e-karantény, hneď ako bude dostupná jej funkčná aplikácia. Posilniť sa majú aj kontroly.

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V hre je aj povinné nosenie FFP2 respirátorov v obchodoch, mestskej hromadnej doprave (MHD) či v interiéri. Dôchodcom sa dôrazne odporučí, aby nakupovali len v hodinách, ktoré sú pre nich určené. V tomto čase by si mohli nakúpiť aj zdravotne ťažko postihnutí.

Obmedzenie mobility

Ďalší okruh opatrení hovorí o výraznom obmedzení mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce všade tam, kde to je možné. Pri ceste do práce by sa ľudia mali podľa návrhu preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Predškolská a školská dochádzka sa má umožniť deťom zamestnancov, ktorí musia prezenčne chodiť do práce.

Zamestnanci a žiaci škôl by sa mali testovať samotestami dvakrát do týždňa. Z návrhu tiež vyplýva, že sa majú distribuovať do domácností testy na samotestovanie a pozitívne výsledky sa budú overovať PCR testami.

Nočný zákaz vychádzania

Zrušiť by sa mala aj výnimka pre pozitívnych ľudí na odchod z domu. Budú môcť ísť len do lekárne či k lekárovi, do obchodu by sa už dostať nemali. Rušiť sa má aj výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu s tým, že Bratislava a Košice sa budú považovať za jeden okres. Hovorí sa aj o tom, že medzi 20.00 h až 1.00 h bude zákaz vychádzania, výnimku bude mať len cesta na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Sprísniť sa majú aj opatrenia na hraniciach. Aktualizovať sa má tiež COVID automat a očkovacia stratégia. Z návrhu vyplýva, že by sa mala zisťovať prítomnosť mutácie v minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzorkách týždenne.

