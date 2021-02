Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Ľudia sú nedisciplinovaní, v hre je nočný ZÁKAZ vychádzania Počty úmrtí v súvislosti s koronavírusom sú vysoké, rovnako aj počty nakazených či hospitalizovaných. Niektorí ľudia nerešpektujú nariadenia, preto je v hre nočný zákaz vychádzania. 28. február 2021 Zo Slovenska

28. február 2021 Zo Slovenska Ľudia sú nedisciplinovaní, v hre je nočný ZÁKAZ vychádzania Počty úmrtí v súvislosti s koronavírusom sú vysoké, rovnako aj počty nakazených či hospitalizovaných. Niektorí ľudia nerešpektujú nariadenia, preto je v hre nočný zákaz vychádzania.

Minister práce Milan Krajniak v relácii RTVS O 5 minút 12 potvrdil, že v hre je aj zákaz vychádzania v nočných hodinách.

Nočný zákaz vychádzania

„Asi sa budeme snažiť zaviesť nejaký limit vo večernej hodine, pretože na tej debate s odborníkmi padlo, že jedno z najväčších ohrození je, že najmä vo večerných hodinách v spojitosti s konzumáciou alkoholu je jedno z najväčších epidemiologických rizík,“ povedal minister.

Podľa predbežných scenárov by mal v čase od 20:00 do 01:0 hod. byť zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Krajniak tiež uviedol, že potvrdenia pre ľudí, ktorí chodia do práce či školy, by mali byť konkrétnejšie. Malo by na nich byť presné miesto a čas výkonu práce. „Aby sa to dalo skontrolovať,“ do­dal.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk