Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič: Problém je v mutácii a ľuďoch. Prezidentka nech prestane s odkazmi cez médiá! Počet pacientov v nemocniciach neklesá. Premiér za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia. 28. február 2021 Politika

28. február 2021 Politika Matovič: Problém je v mutácii a ľuďoch. Prezidentka nech prestane s odkazmi cez médiá! Počet pacientov v nemocniciach neklesá. Premiér za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Najzásadnejšie opatrenie je, aby ľudia dodržiavali opatrenia, ktoré sú už v súčasnosti platné. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Problém je v mutácii a ľuďoch

Dokument o tom, ako by mohli vyzerať nové protipandemické opatrenia od marca, ktorého obsah zverejnili niektoré médiá, je z veľkej časti pravdivý, tvrdí Matovič. Podľa jeho slov ešte v nedeľu popoludní má mimoriadne zasadnúť vláda. „Materiál, ktorý prijali vedci, dnes zoberieme do úvahy a postupne ho budeme napĺňať podľa uznesení,“ povedal.

Matovič stále tvrdí, že keď sa vlani testovalo plošne, tak počet nakazených klesol. „Od začiatku decembra počet pacientov v nemocniciach stúpa,“ povedal premiér. Podľa neho neklesajú počty ľudí ani potom, ako začal platiť COVID automat. Za problematickú označil aj britskú mutáciu ochorenia.

Podľa premiéra ľudia považujú testovanie za bezpečné a len nízke percento ľudí uviedlo, že by sa mohli nakaziť pri testovaní. Odvolával sa pritom na prieskum. Za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia. Slovensko má podľa neho smolu aj v tom, že veľké množstvo ľudí nemôže pracovať z domu a musia chodiť do práce, čím sa zvyšuje mobilita.

Odkazy cez médiá

V súvislosti s tohtotýždňovým stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov povedal, že by prezidentku Zuzanu Čaputovú poprosil, aby prestala s odkazmi cez médiá. „Ja jej tie odkazy neposielam… myslím si, že už do budúcna takéto odkazy nebudú,“ povedal premiér. Hlava štátu ho podľa neho nevyzvala na to, aby odovzdal riadenie pandémie niekomu inému. „Nič také tam nezaznelo, na nič také ma nevyzvala,“ uviedol.

Za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO) premiér stojí. „Lebo stál od začiatku za ochranou zdravia a života,“ povedal Matovič. Zároveň sa ho bude pýtať na to, prečo sa odsunuli ľudia vo veku nad 65 rokov pri očkovaní a namiesto toho začali s vakcináciou ľudí od 18 rokov. „Ja osobne by som išiel len čisto podľa veku a chorobnosti,“ povedal premiér.

Zároveň stále zastáva názor, že ruská vakcína Sputnik V je dobrou vakcínou a bolo by správne, aby sa objednala.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk