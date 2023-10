Zdroj: pixabay.com Hľadáte úprimného PRIATEĽA na celý život? Existujú NAJIDEÁLNEJŠIE dvojice zverokruhu Stále ste nenašli najlepšieho priateľa? Skúste ho objaviť podľa znamenia zverokruhu. 22. október 2023 Magazín

22. október 2023 Magazín Hľadáte úprimného PRIATEĽA na celý život? Existujú NAJIDEÁLNEJŠIE dvojice zverokruhu Stále ste nenašli najlepšieho priateľa? Skúste ho objaviť podľa znamenia zverokruhu.

Každé znamenie zverokruhu je výnimočné, a preto medzi nimi vzniká napätie. Napriek tomu si ich predstavitelia dokážu vytvoriť priateľstvá, ktoré vydržia na celý život či dlhé roky. Pozrite sa, s kým si môžete vytvoriť výnimočný vzťah.

1) Baran

Sprevádza ho oheň, ktorý dokáže priťahovať davy, no tak isto vie spáliť všetky mosty. O kom je reč? O Baranovi, ktorému vládne Mars a preto sa vyznačuje impulzívnosťou, dynamickosťou a zvedavosťou. Kto sa k nemu najviac hodí? Sú to znamenia ako Blíženec a Strelec.

Blíženci: „Premenlivé vzdušné znamenie sa hodí k Baranovi. Rovnako ako vy, aj Blíženci sú pripravení na čokoľvek, sú „nekonečne“ mladí, zvedaví a rýchlo sa pohybujú životom,“ píše Instyle.

Strelec: Tvoria spolu harmonický celok, „aký len môže existovať medzi dvoma znameniami.“ Ako pripomína tamojší portál, spája ich slobodomyseľnosť, nezávislosť, priamosť a rovnako ich poháňa dobrodružstvo.

2) Býk

Ovláda ho Venuša, planéta krásy, lásky a peňazí. Je to tvrdohlavé znamenie, ktoré je vždy pripravené bojovať za svoje túžby a ideály. Predstavitelia tohto znamenia sú zároveň spoľahliví, skromní, no aj pôžitkárski a konzervatívni. Druhé znamenie zverokruhu by malo nadviazať priateľstvo s Rakom alebo Pannou. Prečo?

Rak : „Spolu tvoria pár, ktorý vie, že najlepšie jedlo je skvelé jedlo. Milujú pohodlie a prehnané emocionálne prejavy,“ vysvetľuje Instyle.

Panna: „Tvoria najharmonickejší uhol, aký môže medzi dvoma znameniami existovať. Sú podobne orientovaní na cieľ. Nájdu vždy veľkú dávku potešenia aj pri spoločných každodenných rutinách – od záhradkárčenia až po varenie,“ pripomína tamojší portál.

Aké ďalšie dvojice nadviažu životné priateľstvá? Nájdete na druhej strane.

