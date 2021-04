Zdroj: TASR/Jakub Kotian Hlas-SD: Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán bez akýchkoľvek pravidiel Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zasiahol svojou cestou do Ruska do kompetencií ministra zahraničných vecí a ministra zdravotníctva. 8. apríl 2021 Politika

8. apríl 2021 Politika Hlas-SD: Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán bez akýchkoľvek pravidiel Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zasiahol svojou cestou do Ruska do kompetencií ministra zahraničných vecí a ministra zdravotníctva.

Zároveň úplne poprel autoritu nového predsedu vlády. Uviedla to mimoparlamentná strana Hlas-SD.

Druhá vláda Matoviča

„Svojvoľná cesta Igora Matoviča do Moskvy a Budapešti potvrdzuje, že Slovensko dnes nemá vládu Eduarda Hegera (OĽANO), ale druhú vládu Igora Matoviča,“ tvrdí strana.

Je podľa nej neprijateľné, aby sa dotknutí ministri a koaliční partneri tvárili, že Matovičov prístup je v poriadku.

„Igor Matovič chce naďalej vládnuť Slovensku ako sultán bez akýchkoľvek pravidiel a ďalej generovať konflikty vo vláde i v celej krajine,“ podotkol Hlas-SD. Situácia na Slovensku sa nemôže vyriešiť fraškou v podobe rekonštrukcie vlády, do ktorej sa vrátili všetci pôvodní ministri okrem Mareka Krajčího, konštatuje strana.

Minister financií Matovič sa vo štvrtok v Moskve stretne s výkonným riaditeľom Ruského fondu priamych investícií Kirillom Dmitrijevom. Rokovanie sa má podľa rezortu financií týkať vakcíny Sputnik V.

„Cieľom pracovného stretnutia je doriešenie technických záležitostí súvisiacich s realizáciou dodávok tejto vakcíny na Slovensko,“ ozrejmilo ministerstvo.

Dôverujú mu

Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vníma štvrtkovú cestu bývalého premiéra a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Moskvy ako snahu sprístupniť ruskú vakcínu proti novému koronavírusu Sputnik V pre ľudí na Slovensku. Sulík to vo štvrtok povedal na tlačovej konferencii venovanej prioritám jeho rezortu na nasledujúce obdobie.

„Vidím úplne jasnú snahu Igora Matoviča sprístupniť Sputnik pre ľudí, ktorí ho chcú mať, a toto my podporujeme,“ povedal Sulík, podľa ktorého strana SaS nikdy nebola proti dovozu Sputnika. „Naopak, keď je tu časť obyvateľstva, ktorá chce Sputnik, nech ho dostane,“ dodal Sulík.

Minister nechcel reagovať na Matovičov status na sociálnej sieti, podľa ktorého so Sputnikom na Slovensku „naďalej niekto hrá svoju špinavú hru“ a chce znemožniť jeho používanie.

Sulík však vylúčil, že by SaS alebo niekto z koalície chcel zabrániť používaniu ruskej vakcíny.

„To rozhodne vylučujem. My sme aj boli za to, aby sa Sputnik doviezol, lebo keď to reálne zachraňuje ľudské životy, tak nevidím dôvod sa tu hrať na nejaké geopolitické hry,“ dodal minister.

Citlivá téma

Pre ministerku investícií a líderku Za ľudí Veroniku Remišovú je dôležitá dôvera v rámci koalície. Nemyslí si, že každý minister by mal informovať partnerov o pláne zahraničných ciest.

Uviedla to vo štvrtok v súvislosti s cestou ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) do Ruska. O tejto zahraničnej ceste ju vo štvrtok ráno telefonicky informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Pre mňa je veľmi dôležitá dôvera v rámci koalície, dôvera medzi koaličnými partnermi a ja skutočne nemám ambíciu, ani si nemyslím, že by to tak malo byť, aby som si teraz pýtala od každého jedného ministra plán jeho ciest do zahraničia,“ poznamenala Remišová. Pripustila však, že ide o citlivú tému, preto je dôležitá väčšia otvorenosť a väčšia informovanosť aj koaličných partnerov. Očakáva informácie o výsledkoch rokovaní.

