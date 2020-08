Dnes o 12:00 Politika Hlas-SD požiada o registráciu strany. Vyzbierali vyše 94-tisíc podpisov

Hlas-SD vyzbieral podľa Pellegriniho pravdepodobne najväčší počet podpisov v histórii SR.

Vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia v piatok požiada o registráciu. Na Ministerstve vnútra (MV) SR odovzdá vyše 94-tisíc vyzbieraných podpisov od občanov. Stranu založil expremiér a podpredseda parlamentu Peter Pellegrini spolu s ďalšími bývalými predstaviteľmi opozičného Smeru-SD.

Veľká výzva

Hlas-SD vyzbieral podľa Pellegriniho pravdepodobne najväčší počet podpisov v histórii SR. „Je to pre nás veľká výzva,“ podotkol. Jeho strana chce byť sociálnym a solidárnym hlasom mladých, seniorov, i chudobných a slabých. „Tých, ktorí cítia ohrozenie sociálnych istôt amatérskym výkonom tejto vlády,“ dodal.

Pellegrini deklaroval, že na zber podpisov nevyužili žiadnu reklamnú agentúru ani platených brigádnikov. Nešlo podľa neho o organizované podujatia, doposiaľ si kampaň podľa jeho slov platili z vlastných finančných prostriedkov.

Podľa Pellegriniho stále diskutujú s poslancami Smeru-SD o prípadnom prestupe do Hlasu-SD. Ak sa rozhodnú, podľa expremiéra sú v strane na jeseň vítaní. Stranu by chceli mať oficiálne zaregistrovanú už počas septembrovej schôdze parlamentu, kde chcú požiadať o vznik poslaneckého klubu. Pellegrini však očakáva odpor zo strany poslancov pri podpore vzniku klubu. Nemyslí si, že by stranu oslabilo, ak nebudú mať klub. Zo spolupráce nechce Hlas-SD vylučovať iné strany, ani Smer-SD. Spolupracovať odmietajú iba so stranou ĽSNS.

Členovia Hlasu-SD

Predstaviteľmi Hlasu-SD sú viacerí bývalí funkcionári Smeru-SD. Je medzi nimi desať súčasných poslancov parlamentu, napríklad bývalí podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga, bývalá členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč. Pellegrini verí, že číslo nie je konečné.

Na registráciu strany je potrebných aspoň 10-tisíc podpisov. Ministerstvo vnútra má do 30 dní od ich odovzdania rozhodnúť o registrácii strany. Na Slovensku je zatiaľ registrovaných okolo 160 politických strán a hnutí.

Zdroj: TASR