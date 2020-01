3. január 2020 MAK Správy Regióny Hmly aj čierna poľadovica. Cesty sú plné, silné sneženie prinesie 20 až 40 cm snehu

Pred predĺženým víkendom sú cesty najmä v horských oblastiach ťažko prejazdné. Cestári varujú, jazdite opatrne.

Zdroj: TASR

Mnohí ľudia po celom Slovensku smerujú užiť si predĺžený víkend do hôr. Hmla a poľadovica na viacerých miestach však spôsobujú vodičom problémy.

Slovenská správa ciest upozorňuje, že najmä na cestách III. tried v obvodoch Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany je poľadovica.

Kvôli zlému počasiu cestári taktiež varujú pred miestami so zľadovatelým snehom na ceste Skalka – Kremnica a na horskom prechode Vrchslatina v okrese Brezno.

Vo vyšších častiach Bratislavy a na Záhorí Slovenska treba rátať s čiernou poľadovicou, upozorňuje Stella centrum, ktorá odporúča jazdiť veľmi opatrne.

Podľa informácií Stella centra je poľadovica miestami aj na horskom priechode Zbojská.

Silné sneženie

„Naše územie čaká cez víkend silné sneženie. Vyskytnúť by sa malo na viacerých miestach a len v priebehu niekoľkých hodín môže napadnúť až 20 centimetrov. Na horách aj viac," informuje iMeteo.sk.

Na Kysuciach, Orave a na Liptove bude snežiť už dopoludnia. Výraznejšia vlna sneženia by mala doraziť v sobotu popoludní.

Od severu začne v sobotu popoludní intenzívne snežiť, do 400 metrov nad morom bude pršať alebo pribudnú zrážky aj so snehom.

Článok pokračuje pod meteomapou.

Zdroj: iMeteo.sk

Postupne sa vyskytnú najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji, neskôr bude snežiť aj južnejšie, v častiach Trenčianskeho a Banskobystric­kého kraja.

V oblasti Bratislavského a Trnavského kraja budú zrážky relatívne slabé, ale budú primŕzať.

Na juhu Banskobystrického kraja sa očakávajú len prehánky, prevažne snehové. V Košickom kraji by malo snežiť najmä v noci zo soboty na nedeľu.

Druhá vlna, ktorá prinesie výraznejšie sneženie, zasiahne Slovensko neskôr popoludní.

V Žilinskom a Prešovskom kraji napadne od 5 do 10 centimetrov, na náveterných stranách hôr to môže byť aj cez 20 centimetrov. Na severe Košického a Banskobystrického kraja a v Trenčianskom kraji napadne do 5 centimetrov.

Celkovo by tak malo do nedele rána napadnúť od 10 do 20 centimetrov snehu, na Orave a na Kysuciach to môže byť ojedinele aj viac. Na horách a to predovšetkým na ich severných návetriach napadne od 20 do 40 centimetrov.

Zdroj: iMeteo.sk