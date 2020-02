25. február 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hokejový klub dáva zbohom slovenskej lige: Kam má namierené tento mančaft?

Hokejový klub Bratislava Capitals by sa mohol od sezóny 2020/2021 stať účastníkom nadnárodnej EBEL ligy.

Zdroj: Facebook

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) umožnil účastníkovi Slovenskej hokejovej ligy (SHL) rokovania o vstupe do medzinárodnej súťaže, v ktorej pôsobia tímy z Rakúska, Talianska, Česka a Maďarska.

Suverénne vedie 1. ligu

Bratislavský klub suverénne vedie tabuľku A-skupiny (1.-6. miesto) nadstavbovej časti SHL. V prípade celkového víťazstva Capitals v play off druhej najvyššej slovenskej súťaže a ich následnému vstupu do EBEL ligy by do Tipsport Ligy postúpil zdolaný finalista. TASR informáciu potvrdil hovorca SZĽH Peter Jánošík.

„Je pravda, že na zasadnutí výkonného výboru sme dostali povolenie od SZĽH na vstup do EBEL-ky. To však neznamená samotný vstup do súťaže. Bol to prvý bod, ktorý sme potrebovali od SZĽH. Ešte nás čaká kopec práce a bodov, ktoré pre účasť v EBEL musíme splniť. Toto je len prvá správa, no ešte neznamená samotný vstup do tejto ligy,“ povedal pre hokejportal.net prezident klubu Bratislava Capitals Dušan Pašek.

Šéf klubu v tom má jasno

Klub rokuje o vstupe do medzinárodnej súťaže už dlhší čas. „V komunikácii s ligou EBEL sme boli približne dva mesiace. Rozhodli sme sa, že sa budeme pokúšať vstúpiť do tejto súťaže. Sme Bratislava Capitals, sme slovenský klub, preto aj gro nášho tímu pri potenciálnom vstupe bude zo Slovenska,“ dodal Pašek.

Zdroj: TASR