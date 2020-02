Rozlúčka s Bryantom bola plná sĺz: Plakala vdova, ale aj Jordan, FOTOGALÉRIA

View this post on Instagram

Una serata emozionante, struggente ma sensibilmente sentita da tutti, in tutta la sua tristezza. La nostra notte per ricordarli e celebrarli un'ultima volta, per metterci alle spalle una delle perdite più pesanti nella storia dello sport mondiale. Ma la parata di stelle che ieri, allo Staples Center, ha omaggiato un'ultima volta Kobe Bryant e GiGi Bryant è sintomatica dell'amore e della grandezza che hanno emanato in vita e dall'affetto sincero di ognuno. Una Vanessa distrutta, che non riusciva a non trattenere tutta la rabbia e la disperazione per la sua perdita ma che ha dimostrato a tutti una forza sovrumana, degna di una donna eccezionale: "Dio sapeva che non potevano restare su questa terra l'uno senza l'altro, doveva portarli a casa entrambi per averli insieme". Ma lotterà, perché aiutata da altre tre anime candide come le figlie, le quali saranno la colonna portante di Vanessa. Poi tocca ad His Airness, il quale ieri si è trasformato semplicemente in Mike, in un amico devastato, in un fratello sfregiato del suo fianco più puro. Un fiume di lacrime immenso, un pensiero che farebbe rabbrividire i più, intervallati da qualche battuta per cercare di riprendere fiato. Ma, fra le lacrime ed il discorso bellissimo, il gesto più emozionante ed importante: il porgere la mano a Vanessa per aiutarla, il momento più bello, dolce e toccante dell'intera serata, dove in quella mano che tante meraviglie ha creato c'eravamo anche noi tutti. La nostra notte per ricordare, guardare le stelle e con dolore apprendere che ce ne sono due ancora più brillanti. Da oggi più che mai, ciao Kobe & Gigi.