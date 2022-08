Zdroj: TASR/Erika Ďurčová Horúčavy nepoľavia, na Slovensko udrú TRÓPY: Niekde môže byť až 37 °C! Po pár chladných a upršaných dňoch sa letné počasie vrátilo v plnej sile. Teploty môžu vystreliť poriadne vysoko. 3. august 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Slovensko si na pár dní oddýchlo od mimoriadne vysokých teplôt, na viacerých územiach prišiel aj vytúžený dážď. Po chladnejších dňoch však opäť nastupujú horúčavy a ortuť v teplomeroch má tancovať poriadne vysoko. Informuje o tom portál iMeteo.

Prudké oteplenie

Do našich končín začal od juhozápadu prúdiť veľmi teplý vzduch a teploty opäť prekročia tridsiatku, niekde môžu dokonca dosiahnuť 35 až 37°C.

Horúčavy nastúpia už v stredu (3. 8.), najteplejšie má byť na západnom Slovensku (32 °C). To je však len začiatok.

„Vo štvrtok už hranicu 30 °C prekročíme na viacerých miestach nášho územia, pričom na západnom Slovensku by mohli teploty atakovať až hranicu 35 °C,“ uvádza iMeteo.

Čo nás čaká cez víkend?

Štart víkendu bude naozaj tropický, najteplejšími dňami tohto týždňa majú byť piatok a sobota. Zatiaľ čo v piatok bude najteplejšie na západnom Slovensku, kde sa teploty môžu dostať až k hranici 37 °C, na strednom Slovensku to bude do 34 °C a na východe maximálne slabo nad 30 °C. V sobotu by zas malo byť najteplejšie na východe a juhu krajiny.

Dôvodom je, že v sobotu začne od severozápadu postupovať studený front, ktorý zasa ukončí príliv veľmi teplého vzduchu a prinesie ochladenie. „Sobotňajšia zmena počasia môže prísť spolu s búrkami, no ich sila je ešte otázna,“ dodáva portál.

