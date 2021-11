Zdroj: TASR/Martin Baumann Hrabko: Tisíce ľudí porušili lockdown už v prvý deň ráno! Pochybujem, že mali potvrdenie Hlavným zmyslom lockdownu je podľa Hrabka získanie času na to, aby sa z náporu pacientov spamätali nemocnice. 25. november 2021 Zo Slovenska

25. november 2021 Zo Slovenska Hrabko: Tisíce ľudí porušili lockdown už v prvý deň ráno! Pochybujem, že mali potvrdenie Hlavným zmyslom lockdownu je podľa Hrabka získanie času na to, aby sa z náporu pacientov spamätali nemocnice.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak vláda linkuje občanom pandemické pravidlá, ktoré nie sú domyslené, dostatočné a nie je schopná kontrolovať ich dodržiavanie, podľa publicistu Juraja Hrabka môže len ťažko očakávať ich úspešné uplatňovanie. Poukázal na to v diskusii na TASR TV.

Porušili pravidlá

„Hneď v prvý deň ráno tisíce ľudí porušili vyhlášky vydané hlavným hygienikom na základe uznesenia vlády. Pochybujem o tom, že tí, ktorí išli do práce na šiestu, siedmu či ôsmu, mali pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa, že môžu ísť do práce a nemajú home office. A to už je porušenie,“ upozornil Hrabko.

Na Slovensku platí od štvrtka núdzový stav aj zákaz vychádzania. „Pokračuje chaos a zmätok, ktorého sme svedkami už dlhodobo. Premiér hovoril pôvodne o prísnom lockdowne. Ten, ktorý vláda schválila minulý týždeň, už neplatí, odhliadnuc od toho, že nie všetko, čo vtedy schválila, bolo naplnené. Hovorím teraz o kontrole OTP zamestnávateľmi,“ skonštatoval Hrabko.

Získanie času

Hlavným zmyslom lockdownu je podľa neho získanie času na to, aby sa z náporu pacientov spamätali nemocnice. „A to dokážete tak, že znížite mobilitu. Ale vidíme, že mobilita nijako výrazne znížená nie je. Môžeme ísť na prechádzku, do rôznych obchodov, samozrejme, do práce a študenti do škôl. A to je zrejme to najväčšie nedorozumenie,“ dodal Hrabko.

Ak totiž lockdown nebude mať požadovaný efekt, školy sa neskôr budú musieť zatvoriť aj tak, akurát sa tým predĺži celkové trvanie lockdownu. „Čo sa týka škôl, nerešpektovali konzílium. V Bratislave je situácia ešte o to horšia, že poriadne nefunguje regionálna doprava, takže ľudia sú v autobusoch spolu so študentmi, natlačení ako sardinky,“ tvrdí. Neverí, že stredoškolák alebo vysokoškolák nemôže ostať tri týždne doma a učiť sa online.

Štát bol pripravený horšie

Napríklad z hľadiska množstva zdravotníckeho personálu schopného obsluhovať umelú pľúcnu ventiláciu, bol štát na tretiu vlnu pandémie pripravený horšie, ako na minuloročnú druhú. „Problémy sa dali očakávať, ale zodpovední nerobili potrebné kroky,“ upozornil Hrabko.

V aktuálnej situácii podľa neho vláda urobila správne, keď vyhlásila núdzový stav na 90 dní. „Bez núdzového stavu nemôžete zákonným a ústavným spôsobom obmedziť slobodu pohybu, zhromažďovania a ďalšie veci. Je dobré, že vláda vyhlásila núdzový stav rovno na 90 dní a nebude ho musieť predlžovať. A vláda môže počas neho sprísňovať alebo uvoľňovať podmienky,“ konštatoval Hrabko.

Dodal, že pokiaľ sa nepristúpi k naozaj účinnému lockdownu, veci sa nepohnú dopredu. „A v nemocniciach to má istý dobeh, ak by sme dnes zatvorili úplne všetko, v nemocniciach sa to ukáže najskôr o desať dní,“ uzavrel Hrabko.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR