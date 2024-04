10. apríl 2024 Jakub Forgács Krimi HRÔZA, auto prešlo po žene hneď dvakrát: Dva týždne po nehode ZOMRELA, FOTO Zranená žena bola po nehode prevezená do nemocnice, neskôr na adrese svojho bydliska zomrela.

Polícia vo Zvolene vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej bola zrazená chodkyňa. „Koncom marca došlo k dopravnej nehode za obchodným domom Prior vo Zvolene, kde došlo k zrážke motorového vozidla a chodkyne (70r),“ uviedli banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti.

Opakovane prejdená

„Podľa predbežných zistení k nehode došlo tak, že vodič pri cúvaní ohrozil chodkyňu, ktorá v tom čase prechádzala po ceste na ktorú vodič s autom cúval, následkom čoho, pravou zadnou časťou auta narazil do chodkyne, pričom po nej prešiel zadným kolesom. Následne sa s autom pohol v pred, pričom po nej prešiel ešte raz,“ opísali policajti so slovami, že zranená žena bola prevezená do nemocnice.

„V nedeľu (7.4.) žena na adrese svojho bydliska zomrela,“ poznamenali.

Polícia v tejto veci vedie trestné stíhanie pre usmrtenie a prípad ďalej vyšetruje. Za účelom vykonania znaleckého posudku boli do vyšetrovania pribratí aj znalci z odboru zdravotníctva.

