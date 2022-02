Zdroj: TASR/AP HRÔZA na Ukrajine pokračuje: Kyjev zasiahli raketové útoky, umierajú aj civilisti Počas prvého dňa vojnového konfliktu prišlo o život 137 Ukrajincov, medzi nimi i civilistov. A agresia sa ďalej stupňuje. 25. február 2022 Správy Zo zahraničia

25. február 2022 Správy Zo zahraničia HRÔZA na Ukrajine pokračuje: Kyjev zasiahli raketové útoky, umierajú aj civilisti Počas prvého dňa vojnového konfliktu prišlo o život 137 Ukrajincov, medzi nimi i civilistov. A agresia sa ďalej stupňuje.

Zdroj: TASR/AP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil správy o niekoľkých ruských raketových útokoch, ktoré v piatok ráno zasiahli ukrajinské hlavné mesto. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba prirovnal tieto útoky k útoku nacistického Nemecka z roku 1941 na Kyjev. TASR o tom informuje na základe správ televízie CNN a agentúry DPA.

História sa opakuje

Zelenskyj uviedol, že k útokom na Kyjev prišlo okolo 4.00 hod. miestneho času, pričom ukrajinskej armáde sa podarilo zastaviť postup ruských vojakov.

„Strašné raketové útoky mierili na Kyjev. Naposledy naše hlavné mesto zažilo niečo podobné v roku 1941, keď ho napadlo nacistické Nemecko. Ukrajina toto zlo (vtedy) porazila a porazí ho aj teraz,“ napísal Kuleba na sociálnu sieť Twitter.

Na viacerých miestach

Americký minister obrany Lloyd Austin uviedol podľa denníka The Guardian v noci na piatok počas telefonátu s americkými zákonodarcami, že ruské mechanizované jednotky vstúpil z Bieloruska na územie Ukrajiny a nachádzajú sa len približne 32 kilometrov od Kyjeva.

Ukrajinská pohraničná služba okrem toho v piatok ráno informovala aj o útoku na ukrajinské pozície pri hraniciach v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny, pri ktorom zahynulo niekoľko ľudí.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Ruské jednotky zaútočili na viacerých miestach na ukrajinskom území.

Úmierajú civilisti

Zelenskyj tiež informoval v noci na piatok o smrti 137 Ukrajincov, ktorí zahynuli počas prvého dňa ruskej vojenskej invázie na Ukrajine. Ukrajinský líder v príhovore uviedol, že je pre nepriateľa cieľom „číslo jeden“.

Ukrajinský prezident poprel tvrdenia Ruska, že útočí iba na vojenské objekty. Zelenskyj uviedol, že „nepriateľ“ útočí na celom území Ukrajiny, a to aj na civilné objekty a „zabíja ľudí“. „Je to podlé a nikdy im to neodpustíme,“ uviedol Zelenskyj, ktorého cituje agentúra UNIAN.

„Dnes sme stratili 137 našich hrdinov, vojakov i civilistov,“ uviedol Zelenskyj a ďalej spresnil, že ranenia celkovo utrpelo 316 ľudí.

Zelenskyj zostáva v Kyjeve

Ukrajinský líder zároveň poprel tvrdenia, že opustil Kyjev.

„Ostávam v hlavnom meste a moja rodina tiež. Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, ma nepriateľ označil za cieľ číslo jeden a moju rodinu za cieľ číslo dva. Chcú Ukrajinu zničiť politicky, chcú zničiť hlavu štátu,“ vyhlásil Zelenskyj.

Ten poďakoval zahraničným lídrom za podporu, zároveň však upozornil na to, že Ukrajina ostala pri bránení svojej krajiny „sama“.

Zdroj: TASR