24. október 2020 Zo Slovenska Hrozí opäť chaos s dodávkami čerstvého pečiva? Pekári vyzývajú vládu, aby tomu zabránila

Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Slovenské pekárne podporujú celoštátne testovanie v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu pandémie nového koronavírusu. Zároveň však vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo okres počas lockdownu, ktorý sa začína už od soboty (24. 10.).

Nechcú opäť chaos

Pekári sa chcú vyhnúť oneskoreniu dodávok pekárenských výrobkov, ktoré zapríčinil kolaps na cestách ešte v apríli tohto roka počas veľkonočných sviatkov, keď vláda podobne ako v súčasnosti nariadila plošný lockdown. Vodiči zásobovacích áut mali vtedy problém načas rozviezť svoj tovar.

„Zákaz cestovania mimo okres môže aj pri aktuálnych obmedzeniach spôsobiť značné škody pri dodávkach tovaru. Pekárenská výroba zásobuje maloobchodné predajne vo viacerých okresoch, no policajné kontroly na ich hraniciach môžu opäť spôsobiť, že vodiči budú v kolónach čakať aj niekoľko hodín, ako sa to stalo na jar,“ upozornila predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová s tým, že tomuto sa chcú pekári vyhnúť, a preto žiadajú, aby im bol umožnený plynulý prechod cez policajné kontroly.

Zároveň dodáva, že z preventívnych dôvodov pekárenské spoločnosti vopred označili svoje zásobovacie vozidlá a vodičom vystavili potvrdenia o tom, že sú subjektom hospodárskej mobilizácie a zabezpečujú výrobu potravín v rámci kritickej infraštruktúry.

„Pekárenské spoločnosti si nemôžu dovoliť, aby sa zopakoval chaos z apríla tohto roka. Preto žiadame Ministerstvo vnútra SR o informovanie policajných kontrol o zaistenie plynulého prechodu našich vozidiel. Zákon nám však nariaďuje, v akých časových intervaloch od upečenia musíme tovar do predajní doviezť a opatrenia nám to výrazne komplikujú,“ dodala Lopúchová s tým, že pri porušení časového reťazca dodávok čerstvého pekárskeho sortimentu do predajní nastáva ďalší problém.

Testy pred výjazdmi

Ak príde tovar na pulty oneskorene, nenájde si svojho zákazníka, napríklad aj z dôvodu obmedzení predajného času vyhradeného pre seniorov.

„To znamená, že obchodník má právo podľa zmluvy nepredané výrobky vrátiť, ktoré sa musia následne znehodnotiť,“ vysvetlila.

Zväz zároveň odporúča kompetentným orgánom a osobám, aby sa v potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch testovalo priamo v závode mobilnými výjazdovými testovacími vozidlami.

„Tým by bolo zabezpečené bezpečné a, dovolíme si tvrdiť, 100-percentné testovanie všetkých pracovníkov v podnikoch, ktoré musia zabezpečovať dodávky potravín na pulty obchodov a surovín do výroby na spracovanie produktov. Pekári ponúkajú svoje priestory a súčinnosť pri zabezpečení celej logistiky,“ uzavrel zväz.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR