Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hrozí rozpad OĽaNO?! Ak Matovič odstúpi, časť poslancov vraj zo strany odíde TA3 zverejnila údajný a nepodpísaný list poslanca OĽaNO, v ktorom sa píše, že odíde z klubu, pokiaľ Igor Matovič odstúpi. 26. marec 2021 Politika

Situácia vo vládnej kríze naberá na obrátkach a cítiť to už aj v Matovičovej strane OĽaNO. Niektorí poslanci totiž nesúhlasia s tým, aby premiér a ich stranícky šéf Igor Matovič skončil. Ak áno, sú rozhodnutí odísť z klubu a tvrdohlavo trvajú na zotrvaní Matoviča na stoličke premiéra. Takýchto poslancov môže byť až 15.

TA3 zverejnila údajný a nepodpísaný list poslanca OĽaNO, v ktorom píše o odchode z klubu, pokiaľ Igor Matovič odstúpi. Predseda klubu Michal Šipoš odpísal, že nevie, kto z poslancov list napísal.

Znenie listu

List predsedníctvu OĽaNO v pôvodnom znení zverejnila televízia TA3.

Posledné týždne rozmýšľame, kde sme sa to dostali a nemám z toho dobrý pocit. Človeka, ktorý tu roky stál sám voči mafii, nám iní prikázali politicky popraviť a my sme povedali, že áno páni. Neviem s tým žiť a začína mi byť zo samého seba zle.

Pani Kolíková všade v médiách hovorí, ako jej Igor vždy držal chrbát a vo všetkom ju podporil. Až prišiel jeden deň a zlomila nad ním palicu, lebo porušil akési memorandum, o ktorom nakoniec vysvitlo, že nebolo ani dohodnuté a už vôbec nie podpísané. Akési čudné. Sulíka zase vytočil, lebo na tlačovke pri rozlúčke s Marekom povedal, že za Radičovej vlády ego spôsobilo pád vlády. Vraj neodpustiteľný zločin, za ktorý musí odísť z politiky. Akési čudné.

Týždne počúvam, že tento puč tu organizuje pani z prezidentského paláca. Až zrazu pani vyzve Igora, aby podal demisiu. To nedokázali urobiť ani Ficovi či Mečiarovi a hlavne sa do toho vôbec nemá čo starať, lebo nie jej, ale parlamentu, teda nám, sa vláda zodpovedá. Akési čudné. Mafia z basy vraj na jeho hlavu vypísala odmenu a zrazu tento lynč.

Igor je svojim spôsobom naozaj blázon. Blázon, ktorý sa roky nebál stáť proti nim, až ich porazil. Dokázal spolu s nami malý zázrak a vyhrali sme voľby. Porazil Fica, ako jediný a my spolu s ním. Nešťastie pandémie mu zobralo možnosť robiť normálnu politiku, ktorú sme ľuďom sľúbili. Urobil kopu chýb, ale nepamätám si na nič, čo malo ľuďom ublížiť.

Doviezol Sputnik a naši „kolegovia“ to využili ako zámienku. Odstavili nám Mareka a teraz chcú odstaviť Igora. V čase, keď to najhoršie je za nami a svitá na lepšie časy, na neho verejne pľujú a robia z neho to najväčšie zlo, aby s takým menom z politiky odišiel. A my mlčíme. Ja nebudem. Rozhodol som sa, že v žiadnom prípade nepodporím chystanú verejnú potupnú rituálnu popravu Igora.

Príliš dlho sme ustupovali a boli sme mäkkí, až tí, ktorí rok podlo útočili na nás, dostali chuť nás totálne pokoriť. Keď zlomia Igora, nakoniec zlomia aj nás a to je cieľ. Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj pani z paláca. Nastal čas, aby sme si uvedomili svoju silu. Je nás 53 a tú silu máme, nevzdávajme sa bez boja. Stál za nami, je čas sa postaviť za neho a našu dôstojnosť.

Moje rozhodnutie je pevné a nemenné, nebudem súčasťou poslaneckého klubu, ktorý sa rozhodne hodiť lídra svojho hnutia cez palubu. Budem mať vážný problém stáť za takouto koalíciou, ktorej súčasťou bude taký poslanecký klub. Týmto vyzývam predsedníctvo Oľano, aby sa jasne vyjadrilo k našej iniciatíve.

Vážení kolegovia, ktorí pevne stojíte za Igorom, a súhlasíte s touto iniciatívou, podpíšte sa pod toto vyhlásenie.

Ďakujem

