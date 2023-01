4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Banskobystrický kraj HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej ceste: Zranili sa TRAJA ľudia, v aute bol aj malý chlapček! Podľa doterajších zistení vodič jazdil v smere od Tornale na Rožňavu, kde na rovnom úseku prešiel s vozidlom do protismeru a narazil do zvodidiel. 3. január 2023 Regióny

3. január 2023 Regióny HROZIVÁ nehoda na rýchlostnej ceste: Zranili sa TRAJA ľudia, v aute bol aj malý chlapček! Podľa doterajších zistení vodič jazdil v smere od Tornale na Rožňavu, kde na rovnom úseku prešiel s vozidlom do protismeru a narazil do zvodidiel.

V pondelok 2. januára došlo na rýchlostnej ceste R2 v katastri obce Tornaľa k dopravnej nehode. Banskobystrická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Zranený chlapček

„Podľa doterajších zistení, 34-ročný vodič osobného auta jazdil po rýchlostnej ceste R2 v smere od Tornale na Rožňavu, kde na rovnom úseku prešiel s vozidlom do protismeru a následne narazil do zvodidiel. Zvodidlá nárazom prerazil a zišiel mimo cestu do poľa, kde narazil do betónovej skruže vodného priepustu,“ spresnila polícia s tým, že vozidlo zostalo prevrátené na boku.

„Vo vozidle sa viezla aj 30-ročná spolujazdkyňa a iba niekoľko mesačný chlapček. Pri nehode sa zranili všetci traja účastníci,“ uzavrela polícia.



