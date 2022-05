Zdroj: Polícia SR - BB kraj Hrozivé VIDEO z nehody mladej cyklistky: Bez prilby to napálila PRIAMO do osobného auta! Vodič zastal a dával prednosť po hlavnej ceste idúcim vozidlám. V tom prišiel náraz. 30. máj 2022 Jakub Forgács Krimi

V piatok (27.5.) došlo vo Fiľakove k dopravnej nehode cyklistky a osobného auta. Krajskí policajti o tom informovali na sociálnej sieti.

„Slečna (18) jazdiaca na bicykli v križovatke ulíc Hlavná a Radničná pred Mestským úradom narazila do osobného auta, ktorého vodič zastal a dával prednosť po hlavnej ceste idúcim vozidlám,“ uviedli muži zákona.

Celý priebeh nehody zachytáva video, na ktorom je okrem iného vidieť, ako to vyzerá, keď cyklista narazí do prekážky. „Touto cestou chceme upriamiť pozornosť na používanie bezpečnostnej prilby, ktorá by mala byť súčasťou výbavy každého kto sadá na bicykel. Táto mladá cyklistka našťastie vážne zranenia neutrpela, no náraz hlavy, ktorý pri nehode utrpela mohol mať oveľa vážnejšie následky. Okrem toho, že nebezpečnou jazdou na bicykli porušila ustanovenia zákona o cestnej premávke, riskovala vlastný život a zdravie,“ dodali policajti.

