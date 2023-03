Zdroj: Polícia SR - BB kraj Hrozná udalosť v Bratislave: V jednom z panelákov sa STRIEĽALO, muž zraneniam podľahol Tragédia sa udiala v utorok v ranných hodinách. Dnes o 10:27 Krimi

K tragickej udalosti došlo v utorok, tesne pred 8.00 h ráno (14. 3.) v Bratislave. V jednom bytov v Petržalke na Šustekovej ulici sa strieľalo. Informovali o tom noviny.sk TV JOJ.

Udalosť pre TASR potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

Muža, ktorý bol zranený, previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol. To potvrdila aj polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií bol v byte nájdený 47-ročný muž so strelnými poraneniami hlavy, ktoré si mal spôsobiť krátkou strelnou zbraňou. Muž bol rýchlou zdravotnou pomocou prevezený do jednej z bratislavských nemocníc k ošetreniu, ale počas prevozu strelným zraneniam podľahol,“ uviedla polícia s tým, že vyšetrovaním trestného činu usmrtenia sa zaoberajú policajti OR PZ v Bratislave V.

