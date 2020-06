12. jún 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Hrôzostrašný scenár hokejovej súťaže sa napĺňa: Za TAKÝCHTO podmienok sa liga nezačne!

Nasledujúca sezóna najvyššej hokejovej súťaže je ohrozená. Dôvod sú opatrenia v boji proti pandémii koronavírusu, ktoré obmedzili počet ľudí na štadiónoch.

Zdroj: TASR

Povedal to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, podľa ktorého by sa Tipsport Liga tento rok ani nemusela začať.

Tvrdé obmedzenia

Štátne orgány po ústupe pandémie koronavírusu povolili účasť na podujatiach v malej miere aj divákom. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb.

Kritika zo strany klubov

Rozhodnutie, že obmedzenie potrvá až do konca roka, kritizovali viaceré kluby z rôznych športov, najhlasnejšie však tie futbalové a hokejové. Predstavitelia HC Slovan Bratislava i HC Košice uviedli, že takéto opatrenie by bolo pre nich devastačné. Túto možnosť na štvrtkovom brífingu pripustil aj Šatan: „Myslím si, že kluby sa už jednoznačne vyjadrili, že ak by nariadenie krízového štábu o 1000 divákoch na štadiónoch platilo aj v septembri či októbri, tak je naša profesionálna liga ohrozená. Nechcem tu šíriť nejaké poplašné správy, ale pri takomto nariadení tá liga asi nebude.“

Bez divákov to nie je ono

Kluby i vedenie súťaže veria, že so zmiernením dopadov koronavírusu v krajine by sa mohlo vrátiť na štadióny viac divákov a sezóna nakoniec odštartuje. „Máme ešte dostatok času, aby sa situácia zlepšila a možno sa táto otázka ešte prehodnotí a bude predmetom rokovaní s bezpečnostnými orgánmi. Verím, že sa nájde ešte nejaké kompromisné riešenie, alebo že sa situácia zlepší natoľko, že takúto otázku nebudeme musieť riešiť,“ uviedol šéf zväzu.

Stretnú sa s premiérom

Predstavitelia SZĽH už absolvovali rozhovory so štátnymi orgánmi a veria, že o otázke divákov sa bude v čo najbližšom čase rokovať: „Zatiaľ sme neboli v kontakte s premiérom SR Igorom Matovičom, ale boli sme v kontakte s ministrami financií, školstva a štátnym tajomníkom pre šport. Sú nejaké návrhy a hľadáme riešenie. Naše kluby potrebujú tieto veci vedieť, aby sa mohli na sezónu pripraviť. Aktivizujú sa kluby nielen v hokeji a k takýmto debatám bude musieť prísť.“

Nevie sa, kto sa prihlási

Zatiaľ nie je jasné, kedy sa o sezóne rozhodne: „Kluby majú finančné problémy a uvidíme, koľko sa ich nakoniec do súťaží prihlási. Aj keď si teraz neviem veľmi dobre predstaviť, že by sa sezóna nezačala, ale to som si nevedel predstaviť ani o NHL a nehralo sa. Táto situácia môže nastať.“

